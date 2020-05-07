Искусство на рельсах. Как барнаульские художники украшают трамваи ко Дню Победы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стрит-арт фестиваль Tok Fest проходит в эти дни в Барнауле. С 4 мая в трамвайном депо № 3 творится настоящее искусство на рельсах. Пять команд расписывают трамваи в тематике, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Это яркое, интересное и новое с точки зрения реновации городского пространства событие", – отмечает начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Четошникова.

Всего на конкурс было подано 12 заявок, в финал прошли пять. В День Победы 9 мая трамваи поедут по маршруту и будут радовать жителей города.

Каждый из пяти трамваев стал полотном со своей уникальной тематикой. Здесь есть и портреты героев войны, и музыкальная тема, и абстракции. У одной команды граффити посвящены фильму Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", где главную роль сыграл Василий Шукшин.

"Важно, что это только начало. Мы хотим продолжить эту работу и дальше, много впереди событий, которым можно посвящать те или иные произведения. Нас радует, что молодежь готова активно участвовать в изменениях городского пространства", – рассказала Екатерина Четошникова. – "Трамваи с граффити, посвященными Дню Победы, будут радовать барнаульцев как минимум три года. В будущем мы надеемся на увеличение такого художественного транспорта".