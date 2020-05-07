Барнаулец убил сожительницу и попытался зарезать таксиста

В Барнауле вынесли приговор неоднократно судимому 29-летнему горожанину, который убил свою сожительницу, а после попытался зарезать таксиста. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю.

Как установило следствие, после выхода из тюрьмы барнаулец познакомился с женщиной и стал жить в ее доме. Вместе они часто злоупотребляли алкоголем, а в декабре 2018 года между парой произошла ссора, в ходе которой рецидивист избил и задушил девушку. Вместе с братом погибшей они спрятали тело в сливной яме, забросав его мусором.

Спустя несколько дней подсудимый вместе с братом убитой возвращались на такси домой. Между убийцей и водителем произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес таксисту пять ножевых ранений и попытался его задушить. Однако прохожий, ставший очевидцем ссоры, вызвал полицию.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Суд признал его виновным в убийстве и покушении на убийство, назначив ему наказание в виде 14 лет колонии.