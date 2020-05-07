Виктор Томенко занял 64 место в рейтинге влиятельности российских губернаторов

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило ежемесячный рейтинг влияния глав регионов России. Эксперты оценивали отношения губернатора или президента республики с федеральными властями, количество конфликтов в политической сфере субъекта федерации, внутренние взаимоотношения среди элит и другие факторы.
В итоге губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 64 место из 85. По сравнению с мартом глава региона потерял три строчки.
Самым влиятельным эксперты признали мэра Москвы Сергея Собянина. За ним следуют глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В топ-5 также попали глава Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Аутсайдерами признали председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, главу Северной Осетии Вячеслава Битарова и председателя правительства Тывы Шолбана Кара-оола.
Как уже писал amic.ru, ранее Виктор Томенко занял 49 место в рейтинге губернаторов по версии Центра информационных коммуникаций "Рейтинг". Этот результат позволил главе региона попасть в список губернаторов-"хорошистов".
Комментарии
Катимся вместе с губером...
из 64х?
Интересно, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, после ночных вакханалий сотен людей на "ничейной территории" в "управляемом" городе оказался на третьем месте??? Тогда и нам нужно что-то подобное.
Шляпа все эти рейтинги.
Продажная.
Субъективная.
Где одна отрыжка в интернет "мудрого" креакла перевешивает труд тысяч людей
Эх, полысеет он с нами.
А так хорошо начинал (вдумчиво, не спеша, но с пониманием), как повышали рейтинги (ещё недавно), как хвалили сверху (!)... Думается не плохой руководитель, но Sic transit gloria mundi!
Этот рейтинг должен влиять на что-то ... Даже рейтинг на колбасу (цены) не гарантирует, что она с мясом.
Фургал - самый лучший губернатор в России. Хорошо бы было, если бы он стал президентом.