Виктор Томенко занял 64 место в рейтинге влиятельности российских губернаторов

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило ежемесячный рейтинг влияния глав регионов России. Эксперты оценивали отношения губернатора или президента республики с федеральными властями, количество конфликтов в политической сфере субъекта федерации, внутренние взаимоотношения среди элит и другие факторы.

В итоге губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 64 место из 85. По сравнению с мартом глава региона потерял три строчки.

Самым влиятельным эксперты признали мэра Москвы Сергея Собянина. За ним следуют глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В топ-5 также попали глава Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Аутсайдерами признали председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, главу Северной Осетии Вячеслава Битарова и председателя правительства Тывы Шолбана Кара-оола.

Как уже писал amic.ru, ранее Виктор Томенко занял 49 место в рейтинге губернаторов по версии Центра информационных коммуникаций "Рейтинг". Этот результат позволил главе региона попасть в список губернаторов-"хорошистов".