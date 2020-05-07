Следствие: найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой

По результатам проверки следователи назвали предварительную версию гибели 24-летнего барнаульца, которого нашли в багажнике собственного автомобиля Volkswagen Polo рядом с селом Еланда в Чемальском районе.

Как сообщает портал "Новости Горного Алтая", следственные органы пришли к выводу, что молодой человек совершил суицид.

Правоохранители нашли запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что водитель незадолго до смерти был один. Он зашел в магазин в Чемале, совершил покупку и вернулся в машину.

Тело обнаружили в багажнике, куда парень мог пробраться из салона автомобиля. Машина была закрыта изнутри.

На переднем пассажирском сиденье нашли следы открытого горения. Огонь потух из-за выгорания кислорода в салоне.

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что погибший зарабатывал частным извозом. Он занял 60 тысяч рублей, обязавшись вернуть 78 тысяч, но к сроку найти требуемую сумму не сумел.

Однако далеко не все верят в то, что барнаулец мог совершить суицид. Так, журналист газеты "Аргументы и Факты" полагает, что это может быть замаскированное убийство.

"Для этого было бы достаточно нажать кнопку блокировки дверей, открыть ее изнутри, выйти и закрыть дверь – система сработает и заблокирует замки. Огонь в машине могли развести возможные преступники после того, как поместили тело в багажник, но не учли, что пламя погаснет из-за недостатка воздуха", – пишет издание.

Обратно же при таком раскладе, не нарушая целостности автомобиля, без специфических навыков попасть невозможно. К тому же, скорее всего, сработает сигнализация, что привлечет лишнее внимание.