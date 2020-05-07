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Следствие: найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой

, ИА "Амител"
Такова предварительная версия по итогам проверки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По результатам проверки следователи назвали предварительную версию гибели 24-летнего барнаульца, которого нашли в багажнике собственного автомобиля Volkswagen Polo рядом с селом Еланда в Чемальском районе.

Как сообщает портал "Новости Горного Алтая", следственные органы пришли к выводу, что молодой человек совершил суицид.

Правоохранители нашли запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что водитель незадолго до смерти был один. Он зашел в магазин в Чемале, совершил покупку и вернулся в машину.

Тело обнаружили в багажнике, куда парень мог пробраться из салона автомобиля. Машина была закрыта изнутри.

На переднем пассажирском сиденье нашли следы открытого горения. Огонь потух из-за выгорания кислорода в салоне.

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что погибший зарабатывал частным извозом. Он занял 60 тысяч рублей, обязавшись вернуть 78 тысяч, но к сроку найти требуемую сумму не сумел.

Однако далеко не все верят в то, что барнаулец мог совершить суицид. Так, журналист газеты "Аргументы и Факты" полагает, что это может быть замаскированное убийство.

"Для этого было бы достаточно нажать кнопку блокировки дверей, открыть ее изнутри, выйти и закрыть дверь – система сработает и заблокирует замки. Огонь в машине могли развести возможные преступники после того, как поместили тело в багажник, но не учли, что пламя погаснет из-за недостатка воздуха", – пишет издание.

Обратно же при таком раскладе, не нарушая целостности автомобиля, без специфических навыков попасть невозможно. К тому же, скорее всего, сработает сигнализация, что привлечет лишнее внимание.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.05.2020 11:06
- гость -

Таксовал на своей тачке VW Polo. Занял 60 денег. Не смог отдать 78 денег. Самозадохнулся в своём же багажнике.
Дело закрыто.

Теперь я следователь с\из Чемальского района.

7.05.2020 11:10
- гость -

Сам упал на нож, и так 16 раз?

7.05.2020 11:12
Qwerty

Хорошенько бы рассмотреть вариант убийства, для самоубийства слишком много мороки и странностей, хотя и такой вариант возможен
Жалко паренька в любом случае

7.05.2020 11:13
- гость -

Самоизолировался с последующей самоликвидацией!

7.05.2020 11:17
- гость -

самоубийство? Вы серьезно?

7.05.2020 11:17
- гость -

Ну и следователи в Чемальском районе...

7.05.2020 11:24
- гость -

По результатам проверки следователи назвали предварительную версию гибели 24-летнего барнаульца, которого нашли в багажнике собственного автомобиля Volkswagen Polo рядом с селом Еланда в Чемальском районе.

Однако далеко не все верят в то, что барнаулец мог совершить суицид.
------------
Хотя очевидно же, что один приехал в Еланду за 374км от Барнаула, залез в багажник и задохнулся.
Ну я прям даже и не знаю.

7.05.2020 11:24
- гость -

найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой

и потом залез в багажник.

7.05.2020 11:25
Гость

В Чемальском районе больше платёжеспособных пассажиров и огромная очередь из желающих доехать?

7.05.2020 11:25
@@

Раскрытие самоубийства в багажнике - теперь войдет во все учебники по криминалистики

7.05.2020 11:28
CALIBR

Следствие ведут колобки. В самоизоляции. Дома. На табуретках сидя. ))

7.05.2020 11:30
- гость -

я конечно слышал, и ни от одного, ветерана из органов, что работать некому, но что все так плохо - даже не представлял (((

в бобровке два типа тоже сами себя подожгли вместе с машиной?

7.05.2020 11:34
гость

Огонь потух из-за выгорания кислорода в салоне

А смерть от чего наступила? Задохнулся? Такой интересный вариант самоубийства, лежал и ждал, когда задохнется?

7.05.2020 11:35
- гость -

11:25
Гость
В Чемальском районе больше платёжеспособных пассажиров и огромная очередь из желающих доехать?

Куда доехать? Предположу, что вы имели ввиду, что доехать куда либо, направляясь из Чемальского района? Я правильно вас понял?

7.05.2020 11:36
- гость -

Из-за таким сумм не самоубиваются. Тем более, у парня был дорогой автомобиль, который в случае чего можно продать и рассчитаться с долгом. Еще и на новую приличную тачку бы осталось - с лихвой! Да и на хрена в багажник лезть? Кто вообще добровольно уляжется в багажник, предварительно запалив собственную машину?

7.05.2020 11:36
- гость -

11:25
@@
Привет, Клавдия. А я со вчера не спал, может по бутылочке? Тебе снова 0.5 Хаски?

7.05.2020 11:38
- гость -

11:36
- гость -
Ну хоть один начал, что то подозревать. Хотя мы все не знаем подробностей происшествия.

7.05.2020 11:38
- гость -

машина могла и сама закрыться. если ключи были у потерпевшего, кнопка могла и под его весом нажаться

7.05.2020 11:39
- гость -

закусился с местными таксистами?

7.05.2020 11:45
- гость -

11:38
Вот у вас есть автомобиль с сигналкой? Если есть, то расскажите как она работает.

7.05.2020 11:50
- гость -

У поло есть кнопка отключающая систему сигнализации и закрытие с брелка равнозначно закрытию изнутри. При полной комплектации, система позволяет закрывать стекла машины так же с брелка. Ну вот залезть в багажник и закрыть (поднять) спинки кресел что бы защелки сработали.., это постараться надо... Но это по ремням понять можно, т.к. их приходится поправлять и при нормальном подъеме спинок (из салона).

7.05.2020 12:03
- гость -

Вот у вас есть автомобиль с сигналкой? Если есть, то расскажите как она работает.

у мну, если сидишь внутри с брелоком, не закроет, даже если очень давить на кнопку

7.05.2020 12:30
- гость -

7.05.2020 12:03
- гость -
у мну, если сидишь внутри с брелоком, не закроет, даже если очень давить на кнопку

у мну закрывает.
как сигналка у вас определяет что внутри кто-то есть? Датчик давления на сиденье? Так там может просто багаж лежать.
в общем, фантазируете вы скорее всего

7.05.2020 12:32
- гость -

Чемальские следователи установили, что все жертвы Чикатило самоубились, Кеннеди сам застрелился, Ленин тоже. Каплан неувиновата.

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