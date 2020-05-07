Следствие: найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой

По результатам проверки следователи назвали предварительную версию гибели 24-летнего барнаульца, которого нашли в багажнике собственного автомобиля Volkswagen Polo рядом с селом Еланда в Чемальском районе.
Как сообщает портал "Новости Горного Алтая", следственные органы пришли к выводу, что молодой человек совершил суицид.
Правоохранители нашли запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что водитель незадолго до смерти был один. Он зашел в магазин в Чемале, совершил покупку и вернулся в машину.
Тело обнаружили в багажнике, куда парень мог пробраться из салона автомобиля. Машина была закрыта изнутри.
На переднем пассажирском сиденье нашли следы открытого горения. Огонь потух из-за выгорания кислорода в салоне.
В ходе проверки правоохранительные органы установили, что погибший зарабатывал частным извозом. Он занял 60 тысяч рублей, обязавшись вернуть 78 тысяч, но к сроку найти требуемую сумму не сумел.
Однако далеко не все верят в то, что барнаулец мог совершить суицид. Так, журналист газеты "Аргументы и Факты" полагает, что это может быть замаскированное убийство.
"Для этого было бы достаточно нажать кнопку блокировки дверей, открыть ее изнутри, выйти и закрыть дверь – система сработает и заблокирует замки. Огонь в машине могли развести возможные преступники после того, как поместили тело в багажник, но не учли, что пламя погаснет из-за недостатка воздуха", – пишет издание.
Обратно же при таком раскладе, не нарушая целостности автомобиля, без специфических навыков попасть невозможно. К тому же, скорее всего, сработает сигнализация, что привлечет лишнее внимание.
Комментарии
Таксовал на своей тачке VW Polo. Занял 60 денег. Не смог отдать 78 денег. Самозадохнулся в своём же багажнике.
Дело закрыто.
Теперь я следователь с\из Чемальского района.
Сам упал на нож, и так 16 раз?
Хорошенько бы рассмотреть вариант убийства, для самоубийства слишком много мороки и странностей, хотя и такой вариант возможен
Жалко паренька в любом случае
Самоизолировался с последующей самоликвидацией!
самоубийство? Вы серьезно?
Ну и следователи в Чемальском районе...
По результатам проверки следователи назвали предварительную версию гибели 24-летнего барнаульца, которого нашли в багажнике собственного автомобиля Volkswagen Polo рядом с селом Еланда в Чемальском районе.
Однако далеко не все верят в то, что барнаулец мог совершить суицид.
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Хотя очевидно же, что один приехал в Еланду за 374км от Барнаула, залез в багажник и задохнулся.
Ну я прям даже и не знаю.
найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой
и потом залез в багажник.
В Чемальском районе больше платёжеспособных пассажиров и огромная очередь из желающих доехать?
Раскрытие самоубийства в багажнике - теперь войдет во все учебники по криминалистики
Следствие ведут колобки. В самоизоляции. Дома. На табуретках сидя. ))
я конечно слышал, и ни от одного, ветерана из органов, что работать некому, но что все так плохо - даже не представлял (((
в бобровке два типа тоже сами себя подожгли вместе с машиной?
Огонь потух из-за выгорания кислорода в салоне
А смерть от чего наступила? Задохнулся? Такой интересный вариант самоубийства, лежал и ждал, когда задохнется?
11:25
Гость
В Чемальском районе больше платёжеспособных пассажиров и огромная очередь из желающих доехать?
Куда доехать? Предположу, что вы имели ввиду, что доехать куда либо, направляясь из Чемальского района? Я правильно вас понял?
Из-за таким сумм не самоубиваются. Тем более, у парня был дорогой автомобиль, который в случае чего можно продать и рассчитаться с долгом. Еще и на новую приличную тачку бы осталось - с лихвой! Да и на хрена в багажник лезть? Кто вообще добровольно уляжется в багажник, предварительно запалив собственную машину?
11:25
@@
Привет, Клавдия. А я со вчера не спал, может по бутылочке? Тебе снова 0.5 Хаски?
11:36
- гость -
Ну хоть один начал, что то подозревать. Хотя мы все не знаем подробностей происшествия.
машина могла и сама закрыться. если ключи были у потерпевшего, кнопка могла и под его весом нажаться
закусился с местными таксистами?
11:38
Вот у вас есть автомобиль с сигналкой? Если есть, то расскажите как она работает.
У поло есть кнопка отключающая систему сигнализации и закрытие с брелка равнозначно закрытию изнутри. При полной комплектации, система позволяет закрывать стекла машины так же с брелка. Ну вот залезть в багажник и закрыть (поднять) спинки кресел что бы защелки сработали.., это постараться надо... Но это по ремням понять можно, т.к. их приходится поправлять и при нормальном подъеме спинок (из салона).
Вот у вас есть автомобиль с сигналкой? Если есть, то расскажите как она работает.
у мну, если сидишь внутри с брелоком, не закроет, даже если очень давить на кнопку