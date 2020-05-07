Бригада Первого канала лишилась аккредитации за сюжет о коронавирусе в Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала. Официальную причину в министерстве не называют.

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", – цитирует пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза "Интерфакс".

Согласно данным, которые были озвучены в эфире телеканала "Беларусь-1", причиной для лишения аккредитации стал сюжет Первого канала из Столбцов, в котором была представлена "фейковая информация" о распространении коронавируса в республике.

Первый канал, в свою очередь, считает высылку съемочной группы безосновательной.