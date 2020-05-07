Бригада Первого канала лишилась аккредитации за сюжет о коронавирусе в Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала. Официальную причину в министерстве не называют.
"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", – цитирует пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза "Интерфакс".
Согласно данным, которые были озвучены в эфире телеканала "Беларусь-1", причиной для лишения аккредитации стал сюжет Первого канала из Столбцов, в котором была представлена "фейковая информация" о распространении коронавируса в республике.
Первый канал, в свою очередь, считает высылку съемочной группы безосновательной.
Комментарии
молодец лукашенко. выпнул этих балаболок
меня терзают смутные сомнения что прямую трансляцию, да и не прямую тоже, минского Парада Победы по федеральным каналам мы не увидем....
Вчера на России1 видел, как ликовали русские в Бельгии.
Ликовали и пели военные песни абсолютно ВСЕ два балкона, снятые крупным планом!
посмотрим на ютубе
"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде, - сказал белорусский лидер. - Будем надеяться, что кто-то приедет."(c)
11:54
- гость -
Соглашусь. Этих симоньяновских гонзулек нужно гнать отовсюду!
Молодец батька! Продажные писаки - вон не только из Беларуси, но и вообще из профессии!
Нет ничего предосудительного трапезничать в визите на выручку от продажи вами ваших билетов.
7.05.2020 11:57
- гость -
меня терзают смутные сомнения что прямую трансляцию, да и не прямую тоже, минского Парада Победы по федеральным каналам мы не увидем....
Конечно, не увидЕм, потому что увидИм
12:08
- гость -
Молодец батька! Продажные писаки - вон не только из Беларуси, но и вообще из профессии!
В России их профессия закончилась лет 19 назад, когда прибрали НТВ, закрыли "Куклы" из-за обидок. Нет сейчас в РФ журналистов.
"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде, - сказал белорусский лидер. - Будем надеяться, что кто-то приедет."(c)
наш в желтом костюме эффектно смотреться будет
Он и американских послов пинками из республики выгонял, а сейчас обратно вернул. И митингующих прозападных оппозиционеров мордой по асфальту возил, а сейчас сам стал прозападным. Поумнел
Если бы не было журналистов, чтобы вы знали, кроме своего огорода, и где бы изощрялись в эпистоляции?.......... И не надо всех под одну гребёнку, в том числе, учителей, врачей и других.
С праздником радио, связисты, радийщики, корреспонденты! Здоровья вам и вашим семьям! Лёгкого эфира!!!
Настоящий несменяемый президент, ему даже обнуляться не надо, там уже правильная Конституция. С 1994 года без перерыва и в этом году еще на один срок идет. Сейчас разорвет отношения с РФ и в очередной раз победит на выборах