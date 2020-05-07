Сирены гражданской обороны оповестят барнаульцев о начале "Минуты молчания"

В День Победы, 9 мая, Барнаул присоединится к всероссийской акции "Минута молчания". Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

О начале акции горожан оповестят сирены ГО ЧС, которые включат в 19:00 по местному времени. На минуту в городе остановится общественный транспорт.

Барнаульцам предлагают вспомнить участников Великой Отечественной войны, выйти в это время на балконы, держа в руках портреты своих родственников-ветеранов.

Как ранее сообщал amic.ru, 9 мая в городе пройдут праздничные концерты в условиях самоизоляции. Несколько групп артистов вместе с оборудованием будут ездить по дворам многоэтажек и исполнять военные песни.