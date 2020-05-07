Подписчики Надежды Бабкиной в Instagram заподозрили артистку во лжи. Все больше людей сомневаются в том, что она болела и проходила лечение.
Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что Бабкину госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Позднее стало известно о том, что ее состояние ухудшилось, и врачи ввели певицу в искусственную кому. После выписки Бабкина во время телеэфиров рассказывала о том, что у нее было поражено почти 80% легких, она не могла ходить, и врачам пришлось бороться за ее жизнь.
Однако на видео в соцсетях, которые выкладывала артистка после выписки, она бодра, свежа и весела, что подтолкнуло подписчиков на сомнения. Многие заподозрили Бабкину во лжи и обвинили в попытке пропиариться на недуге.
"Ну надо же, как все четко выздоравливают по плану: Лев Лещенко к первому блоку карантина запел, Надежда Бабкина ко второму блоку... А к 11 мая кто чудом выздоровеет?" – задаются риторическим вопросом конспирологи.
При этом пользователи не отрицают, что Бабкина могла лежать в больнице, но, по их мнению, если ей и занимались хирурги, то только пластические.
Комментарии
Протоптаной дорогой Бари Алибасова идут артисты!
Заворотнюк, Лещенко, Николаев, Бабкина...
Кто следующий, Филя или Коля? А может быть их кот?
Таким образом они показывают как близки с народом. Пиар никто не отменял.
Она еще и Терешкову защищает в своем Ынстограме
Поклонники заподозрили Надежду Бабкину в симуляции смертельной болезни
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Фигассе. А я давно её заподозрил в симуляции жизни.
7.05.2020 10:24
- гость -
Да, долго, похоже, не переведутся еще моральные уроды.... Ну кому придет в голову приписывать себе тяжкие недуги, ну подумайте уж, напрягитесь! Если, конечно, есть, что напрягать.
кто такое бабкина?
Ясно-понятно и британский премьер тоже похоже оттуда же, после тяжелых форм пневмонии люди по году на реабилитации находятся, даже молодые и дети, домашний режим и т.д, а эти старички уже через неделю зажигают и работают как за троих, фантастика просто!
Кто эта женщина? зачем она симулировала болезнь? Что бы на фронт не идти? Вряд ли... просто наверное болела. А раз выздоровела то и хорошо!
16:41
гость
Ясно-понятно и британский премьер тоже похоже оттуда же,
Известия: "Англичанка снова гадит британским премьером"
если это так, она должна нести ответственность за фейк