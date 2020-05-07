Поклонники заподозрили Надежду Бабкину в симуляции смертельной болезни

Подписчики Надежды Бабкиной в Instagram заподозрили артистку во лжи. Все больше людей сомневаются в том, что она болела и проходила лечение.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что Бабкину госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Позднее стало известно о том, что ее состояние ухудшилось, и врачи ввели певицу в искусственную кому. После выписки Бабкина во время телеэфиров рассказывала о том, что у нее было поражено почти 80% легких, она не могла ходить, и врачам пришлось бороться за ее жизнь.

Однако на видео в соцсетях, которые выкладывала артистка после выписки, она бодра, свежа и весела, что подтолкнуло подписчиков на сомнения. Многие заподозрили Бабкину во лжи и обвинили в попытке пропиариться на недуге.

"Ну надо же, как все четко выздоравливают по плану: Лев Лещенко к первому блоку карантина запел, Надежда Бабкина ко второму блоку... А к 11 мая кто чудом выздоровеет?" – задаются риторическим вопросом конспирологи.

При этом пользователи не отрицают, что Бабкина могла лежать в больнице, но, по их мнению, если ей и занимались хирурги, то только пластические.