На Алтае мужчина обнажился в торговом центре перед двумя маленькими девочками

В Горно-Алтайске перед судом предстанет горожанин, обнажившийся в торговом центре перед двумя малолетними девочками. Об этом сообщают в республиканском СУ СК России.

Инцидент произошел 15 февраля 2020 года в ТЦ "Ткацкий-2" в обеденное время. 56-летний мужчина разделся перед 10-летней и 11-летней девочками. Дети испугались и убежали в ближайший отдел, продавец которого вызвала полицию. Правоохранители задержали эксгибициониста. В процессе разбирательства он полностью признал свою вину.

Сейчас житель республиканской столицы находится под стражей. Его осудят по статье "Действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста".