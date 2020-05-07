"Дела семейные". Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Сын уроженца Барнаула Дмитрия Босова, который скончался от огнестрельного ранения накануне, прокомментировал телеканалу "360" смерть отца.
"Давайте дождемся официальной версии от следствия и не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать, – предложил Антон Босов. – Это дела семейные".
Как ранее писал amic.ru, предварительной версией гибели миллиардера называют самоубийство. Источник в окружении бизнесмена рассказал журналистам, что незадолго до гибели он вел себя необычно.
Дмитрия Босова в этом году впервые включили в список долларовых миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценили в сумму, превышающую 1,1 млрд долларов.
Комментарии
искала инфо про детей. не нашла, известно, что четверо, называют, то Антон, то Кирилл, то Артем, кто знает? он же наш. здесь школу окончил
Какую школу не известно?
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