"Дела семейные". Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Сын уроженца Барнаула Дмитрия Босова, который скончался от огнестрельного ранения накануне, прокомментировал телеканалу "360" смерть отца.

"Давайте дождемся официальной версии от следствия и не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать, – предложил Антон Босов. – Это дела семейные".

Как ранее писал amic.ru, предварительной версией гибели миллиардера называют самоубийство. Источник в окружении бизнесмена рассказал журналистам, что незадолго до гибели он вел себя необычно.

Дмитрия Босова в этом году впервые включили в список долларовых миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценили в сумму, превышающую 1,1 млрд долларов.