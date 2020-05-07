Алтайская прокуратура нашла магазины, которые продают продукты по завышенной цене

Прокуратура проводит проверку ценообразования на продукты, товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты. Есть нарушители.

Всего в ведомство обратились 115 жителей Барнаула, которые сообщили о возможных нарушениях. Прокуроры проверили 33 предприятия торговли и некоторым вынесли предписания. "Установлен факт нарушения прав потребителей в магазине "Магнит" при продаже продуктов питания по ценам, превышающим обозначенные на ценниках", – сообщили в ведомстве. Также нарушения были обнаружены в одном из магазинов сети "Аникс" в Бийске.

Проверки провели также в 68 аптеках. Прокуроры вынесли восемь предписаний за нарушение порядка реализации товаров, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.