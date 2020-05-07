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Алтайская прокуратура нашла магазины, которые продают продукты по завышенной цене

, ИА "Амител"
Нарушителям вынесены предписания
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Прокуратура проводит проверку ценообразования на продукты, товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты. Есть нарушители. 

Всего в ведомство обратились 115 жителей Барнаула, которые сообщили о возможных нарушениях. Прокуроры проверили 33 предприятия торговли и некоторым вынесли предписания. "Установлен факт нарушения прав потребителей в магазине "Магнит" при продаже продуктов питания по ценам, превышающим обозначенные на ценниках", – сообщили в ведомстве. Также нарушения были обнаружены в одном из магазинов сети "Аникс" в Бийске.

Проверки провели также в 68 аптеках. Прокуроры вынесли восемь предписаний за нарушение порядка реализации товаров, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.05.2020 13:59
- гость -

...нашла магазины, которые продают продукты по завышенной цене

...при продаже продуктов питания по ценам, превышающим обозначенные на ценниках

м-да....
заголовок про одно, новость про другое )))

7.05.2020 14:04
- гость -

Себестоимость масок до коронакризиса было 80-90 копеек.
Сейчас материалы подорожали, пусть будет 3 рубля.
Почему их продают по 25-35 рублей?
Где проверки?

7.05.2020 14:05
- гость -

За такие труды главпрокурорам края надо не по три сотки в месяц, а по милльёну выдавать. Люди на острие борьбы за законность буквально падают от напряжения...

7.05.2020 14:15
гость

при продаже продуктов питания по ценам, превышающим обозначенные на ценниках"

Вообще то это мошенничество, какое, нахрен, предписание? Заголовок вообще не про то, что продукты отбивают дороже, чем на ценниках

7.05.2020 14:19
гость

Причем, когда обман обнаруживается, большинство машут рукой и уходят, потому что разборки, что ценник и цена не соответствуют, себе дороже. Тут признаки мошенничества, а это уже уголовкой пахнет

7.05.2020 14:40
- гость -

14:04
- гость -
Себестоимость масок до коронакризиса было 80-90 копеек.
Сейчас материалы подорожали, пусть будет 3 рубля.
Почему их продают по 25-35 рублей?
Где проверки?
------------
Примерно по тем же(пусть будет) причинам!
Сиди дома и шей сама. Тут есть одна дама, она ещё пару недель назад за 30 минут нашивала масок и раздавала их всем соседям. Бери пример с лучших. С меня не бери. Ничего. С таким характером то.

7.05.2020 14:42
- гость -

14:19
гость
Тут признаки мошенничества, а это уже уголовкой пахнет
----
Вот у вас хороший нюх на это дело. Сколько дел вы возбудили и довели до суда?

7.05.2020 14:48
- гость -

7.05.2020 14:19
гость
Неправда. Никто не будет связываться, если вы на кассе скажете об этом. Это нарушение, и работникам магазина об этом прекрасно известно. Вернут деньги. Сама регулярно в Магните на такое натыкалась - постоянно не те ценники, и ни разу не было, чтобы отказались деньги вернуть. Не знаю, как там сейчас - надоело постоянно контролировать, не обманули ли, перестала туда ходить.

7.05.2020 15:00
Filin

это налоговое преступление, аднака

7.05.2020 15:29
месный

7.05.2020 14:48
- гость -

Они обязаны продать по той цене, что на ценнике. Ну а если вы только дома обнаружили, что купили дороже чем на ценнике - то тогда вернуть разницу.

7.05.2020 15:33
АБОРИГЕН

Такие рейды ни к чему кроме дефицита привести не могут. Экономисты из прокурорских так себе.

7.05.2020 15:41
krash

а че искать у нас все магахзины продают по завшенной цене, но многие скрывают ее фактом перекупки, делают ряд посредников каждый из которых накручивает, убрав посредничетво - можно значительно снизить цены. а поповоду добросовестности, мне нравится магазин Магнит,
но...буквально вчера был свидетелем во Власихе, стоял в очереди, а рядом на кассе женщина взяла немножко конфеток, на кассе взвесили 326 грамм, она подняла шум, что там нету столько, нам грамм сто....попросила проверить на КОТРОЛЬНЫХ весах - ей ответили, что таких нету, тогда она потребовала взвесить хотя бы на другой кассе. оказалось, что там 126 грамм. Продавец начала оправдываться, что это весы электронные, что они там ниче сделать не могут. вызвали главную, потом вызвали какого то "васю", тот подошщел, улыбнулся и сказал, что это как и обычные весы, есть функция "тара", просто на нее нажали и.....в общем неизвестно сколько человек на той кассе и за какое время было обвешано на +200 грамм.
А ведь единицы способны это обнаружить....как нас надувают.

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