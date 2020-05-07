Скандал с давкой в алтайском ТЦ дошел до федерального уровня

Федеральные СМИ заинтересовались распродажей в одном из торговых центров Рубцовска во время режима самоизоляции. Сюжеты, посвященные инциденту, выпустили Первый канал и "Россия-24" (посмотреть можно здесь, с 25-й минуты).

Как уже сообщал amic.ru, десятки людей собрались в магазине из-за объявления о 50-процентных скидках. Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина назвала такую акцию "лотереей с получением вируса в подарок".

После случившегося мэр Дмитрий Фельдман провел совещание. В частности, администрация проинформировала местный Роспотребнадзор, а полиции рекомендовали взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

Позже стало известно, что начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поручил провести проверку по факту инцидента.