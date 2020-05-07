Скандал с давкой в алтайском ТЦ дошел до федерального уровня

Федеральные СМИ заинтересовались распродажей в одном из торговых центров Рубцовска во время режима самоизоляции. Сюжеты, посвященные инциденту, выпустили Первый канал и "Россия-24" (посмотреть можно здесь, с 25-й минуты).
Как уже сообщал amic.ru, десятки людей собрались в магазине из-за объявления о 50-процентных скидках. Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина назвала такую акцию "лотереей с получением вируса в подарок".
После случившегося мэр Дмитрий Фельдман провел совещание. В частности, администрация проинформировала местный Роспотребнадзор, а полиции рекомендовали взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли, чтобы избежать повторения подобной ситуации.
Позже стало известно, что начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поручил провести проверку по факту инцидента.
Комментарии
Ждём плач от хозяев центра "Мой бизнес разрушили проверками"
А вы что хотели? Когда бабы видят распродажу трусов с лифчиками, да еще и с 50% скидкой, то у них просто планка падает и затмевает все ваши вирусные предупреждения!
да да, вы не написали что давка была за лифаками
Народ нищий. Поэтому достоинство побоку, жопу подставят за бесплатную пиццу или гамбургер.
7.05.2020 13:18
- гость -
А вы что хотели? Когда бабы видят распродажу трусов с лифчиками, да еще и с 50% скидкой, то у них просто планка падает и затмевает все ваши вирусные предупреждения!
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А когда мужики на пиво видят скидку 50% у них типа планка не падает? К чему ваш этот высер насчет баб?