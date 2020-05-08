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Алтайские ветераны и труженики тыла получили выплаты, приуроченные к 75-летию Победы

, ИА "Амител"
Деньги вручили 16 тысячам участников Великой Отечественной войны
Фото: russkiymir.ru

Фото: russkiymir.ru

16 тысяч алтайских ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты от Пенсионного фонда в честь 75-летия годовщины Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Выплату в 75 тысяч рублей получили почти 5,5 тысячи человек, ещё 10,5 тысячи человек — по 50 тысяч рублей. В краевом отделении ПФР отметили, что участники и инвалиды ВОВ также получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Почти все средства выдали ещё в середине апреля, однако некоторые ветераны получат их только в мае. Зачастую передать выплату не смогли из-за отсутствия получателей дома в момент прихода почтальона, но как подчеркивают в ведомстве, подобные случаи единичны.

Напомним, что выплаты были предложены Владимиром Путиным в январе 2020 года. Согласно указу, 75 тысяч рублей получит каждый участник и инвалид войны, их вдовы и узники концлагерей, которые попали туда, будучи детьми. 50 тысяч рублей полагается труженикам тыла и тем, кто попал в концентрационные лагеря во взрослом возрасте.

Кроме того, в марте Виктор Томенко пообещал выплатить по 2000 рублей всем детям войны, проживающим в Алтайском крае. Всего в регионе их насчитывается почти 130 тысяч человек.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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