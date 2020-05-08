16 тысяч алтайских ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты от Пенсионного фонда в честь 75-летия годовщины Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Выплату в 75 тысяч рублей получили почти 5,5 тысячи человек, еще 10,5 тысячи человек – по 50 тысяч рублей. В краевом отделении ПФР отметили, что участники и инвалиды ВОВ также получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Почти все средства выдали еще в середине апреля, однако некоторые ветераны получат их только в мае. Передать выплату не смогли из-за отсутствия получателей дома в момент прихода почтальона, но как подчеркивают в ведомстве, подобные случаи единичны.
Напомним, что выплаты были предложены Владимиром Путиным в январе 2020 года. Согласно указу, 75 тысяч рублей получит каждый участник и инвалид войны, их вдовы и узники концлагерей, которые попали туда, будучи детьми. 50 тысяч рублей полагается труженикам тыла и тем, кто попал в концентрационные лагеря во взрослом возрасте.
Кроме того, в марте Виктор Томенко пообещал выплатить по 2000 рублей всем детям войны, проживающим в Алтайском крае. Всего в регионе их насчитывается почти 130 тысяч человек.
Комментарии
Вчера репортаж был, что этот самый Пенсионный фонд перечислил а потом забрал обратно у некоторых ветеранах. Надеюсь, что ответственные понесут наказание за данное свинство.
Дед под Москвой голову сложил
Ни бабушке моей ни маме ни какой помощи не было
8.05.2020 08:41
- гость -
Ну так Вы помогите им разобраться в этом вопросе.
8.05.2020 09:24 - гость -
Если этот репортаж показали по телевидению, то он уже взят под контроль.
Дед под Москвой голову сложил
Ни бабушке моей ни маме ни какой помощи не было
И мои также жизнь прожили: вдовы и труженики тыла.