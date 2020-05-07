Шебалинский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы села Каракол Онгудайского района. Ее обвиняют в убийстве собственного мужа.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, в ночь с 7 на 8 марта 2020 года после совместного распития спиртных напитков между супругами на бытовой почве произошел конфликт.

Когда мужчина попытался ударить жену по лицу, она схватила с печи нож и дважды воткнула его в плечо и грудь мужу. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.