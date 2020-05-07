Четверг, 7 Май, 13:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,97
€ 80,06
23°

165929 +0
Обь
505см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

"Дежурили полночи". Власти села ответили на обвинение в бездействии во время пожара

, ИА "Амител"
Алтайскому селу огонь не угрожал, утверждают власти

С лесным пожаром около села Поломошного в Новичихинском районе Алтайского края и власти, и пожарные боролись до трех часов ночи. Поэтому обвинения сельчан в бездействии властей абсолютно беспочвенны, утверждает глава сельсовета с. Поломошного Елена Шипугина. Кроме того, по ее словам, огонь самому селу и не угрожал.

Глава сельсовета рассказала, что возгорание произошло около 10 утра примерно в километре от села, за озером. "Скорее всего, причиной пожара стал окурок, который выбросили из проезжавшей мимо машины. Вспыхнула сухая трава, огонь увидели работники рядом расположенного фермерского хозяйства. Они же вызвали сразу пожарных и меня. Между огнем и селом находится озеро. Поэтому жилым домам огонь вообще никак не угрожал", – рассказывает Елена Ивановна.

По ее словам, чтобы исключить распространение огня, в кратчайшие сроки на трех тракторах сразу опахали землю вокруг очага возгорания и фермерское хозяйство. К месту пожара прибыли три пожарных машины. Приехали также участковый и фермер с семьей. Люди пытались бороться с огнем, но это было бесполезно: "Огонь ушел в околок, в чащу, где много сухих деревьев и валежника, которые копились десятилетиями. Туда никак не пробраться. Это очень опасно. И я бы никого даже не пустила рисковать собой", – говорит Шипугина.

Однако за опаханную территорию огонь выбраться не смог. "Мы поставили бочку с водой и дежурили до трех ночи, пока пламя не погасло. Постоянно с нами на связи была дежурная часть. Огонь дошел до пахоты и все угасло. Поэтому селу ничего не угрожало, но и мы сделали все, чтобы не допустить беды", – подчеркнула Шипугина. Также она отметила, что сельчане, которые выложили видео пожара в Сеть и попросили "обратить внимание на бездействие властей" сами "даже не взяли в руки багор и ничего не сделали, чтобы помочь потушить пожар".

Напомним, жители села выложили в Instagram запись серьезного пожара, который произошел рядом с селом. И заявили, что со стороны властей не было предпринято никаких мер, чтобы  потушить огонь. "На пожар выехали два автомобиля. Пожарный расчет из лесхоза прибыл на место возгорания, но посмотрев, сказали, что это не их пожар, и уехали. Ни глава района, ни местное МЧС так и не появились", – написали жители села. 

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.05.2020 12:56
Свидетель

Вот правда и открылась. Тушили, значит всё ж. Верить инстаграмам последнее дело

7.05.2020 13:19
очевидец

Тему кто то гонит, властью местной недовольный. МЧС приплели. А кто же, если не они тушили, раз лесники свалили.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:25
Дефицита продуктов не будет. Власти рассказали о ситуации в алтайской "пищевке" 1
13:15
Поклонники заподозрили Надежду Бабкину в симуляции смертельной болезни 2
13:03
Скандал с давкой в алтайском ТЦ дошел до федерального уровня 5
12:59
Парк, как в Москве: стал известен проект реновации "Изумрудного" за 250 миллионов 6
12:50
"Дежурили полночи". Власти села ответили на обвинение в бездействии во время пожара 2
12:38
Алтайские прокуроры существенно нарастили свои доходы по итогам 2019 года 8
12:29
Розовая дымка под большой луной: фото последнего в этом году суперлуния 0
12:17
"Дела семейные". Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца 3
12:05
Сирены гражданской обороны оповестят барнаульцев о начале "Минуты молчания" 3
11:53
Бригада Первого канала лишилась аккредитации за сюжет о коронавирусе в Белоруссии 13
11:41
Полиция проводит проверку по факту давки в ТЦ на Алтае 5
11:32
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 11
11:21
Искусство на рельсах. Как барнаульские художники украшают трамваи ко Дню Победы 2
11:08
Виктор Томенко занял 64 место в рейтинге влиятельности российских губернаторов 12
10:57
Следствие: найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой 27
10:45
Стоимость аренды жилья в Барнауле снизилась на фоне пандемии COVID-19 8
10:30
Алтайский край попал в список регионов с "высоким вирусным суверенитетом" 6
10:18
Ученого, который был на пороге "важного открытия" о COVID-19, убили в США 20
10:06
Почтальонам Алтайского края повышают зарплату 2
09:52
Барнаулец убил сожительницу и попытался зарезать таксиста 5
09:34
"Сколько будет духовных потерь". Священник о том, как Церковь переживает коронавирус 42
09:19
Онищенко заявил, что коронавирус уже "выдыхается" 26
09:04
Вирусолог рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома 3
08:49
Перед смертью Босов увольнял сотрудников и переводил активы на себя 26
08:32
Россияне рассказали, что отвлекает их от удаленной работы 0
08:17
Мать и дочь отбились от грабителей из Алтайского края 11
08:03
Барнаул попал в число лидеров по оформлению "президентской" ипотеки 0
07:53
"Песок сыплется". Емельяненко раскритиковал Соловьева за занятия боксом 10
07:37
В России разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху 5
07:21
"Меня спасла внучка". История женщины с COVID, которая провела 10 суток в реанимации 28
07:05
В Барнауле сотрудница налоговой заразилась коронавирусом 16
06:49
Названы любимые военные фильмы россиян 4
06:33
Врачи рассказали о симптомах рака легких, которые проявляются на лице 0
06:16
В Рубцовске наказали магазин, который устроил ажиотажные скидки во время пандемии 16
06:01
Теплая погода возвращается в Алтайский край 0
23:20
Новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
23:16
Сбербанк понизил минимальные ставки по ипотеке 0
22:40
Миллиардер, родившийся в Барнауле, покончил с собой в Подмосковье 23
22:16
Десятилетний сибиряк угнал машину отца и устроил гонки по городу 1
21:45
Призер Паралимпиады из Барнаула получила новый "умный" протез 1
21:16
Число безработных в России увеличилось до 1,2 миллиона человек 1
20:42
Роспотребнадзор анонсировал план снятия ограничений по коронавирусу в стране 6
20:08
Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать Китай и США 0
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 38 0
19:06
Глава Минкульта Ольга Любимова заразилась коронавирусом 2
18:44
Заразившаяся коронавирусом медработница вылечилась в Республике Алтай 0
18:07
Более 100 протоколов о нарушении самоизоляции выписали на Алтае в майские праздники 5
17:57
Алтайский край остается на третьем месте в Сибири по числу зараженных коронавирусом 2
17:31
В барнаульском поселке неизвестные вырубили почти 100 молодых берез 15
17:15
Студентку из Новосибирска, которая пела песни про "воров и мусоров", отчислили 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.