"Дежурили полночи". Власти села ответили на обвинение в бездействии во время пожара

С лесным пожаром около села Поломошного в Новичихинском районе Алтайского края и власти, и пожарные боролись до трех часов ночи. Поэтому обвинения сельчан в бездействии властей абсолютно беспочвенны, утверждает глава сельсовета с. Поломошного Елена Шипугина. Кроме того, по ее словам, огонь самому селу и не угрожал.

Глава сельсовета рассказала, что возгорание произошло около 10 утра примерно в километре от села, за озером. "Скорее всего, причиной пожара стал окурок, который выбросили из проезжавшей мимо машины. Вспыхнула сухая трава, огонь увидели работники рядом расположенного фермерского хозяйства. Они же вызвали сразу пожарных и меня. Между огнем и селом находится озеро. Поэтому жилым домам огонь вообще никак не угрожал", – рассказывает Елена Ивановна.

По ее словам, чтобы исключить распространение огня, в кратчайшие сроки на трех тракторах сразу опахали землю вокруг очага возгорания и фермерское хозяйство. К месту пожара прибыли три пожарных машины. Приехали также участковый и фермер с семьей. Люди пытались бороться с огнем, но это было бесполезно: "Огонь ушел в околок, в чащу, где много сухих деревьев и валежника, которые копились десятилетиями. Туда никак не пробраться. Это очень опасно. И я бы никого даже не пустила рисковать собой", – говорит Шипугина.

Однако за опаханную территорию огонь выбраться не смог. "Мы поставили бочку с водой и дежурили до трех ночи, пока пламя не погасло. Постоянно с нами на связи была дежурная часть. Огонь дошел до пахоты и все угасло. Поэтому селу ничего не угрожало, но и мы сделали все, чтобы не допустить беды", – подчеркнула Шипугина. Также она отметила, что сельчане, которые выложили видео пожара в Сеть и попросили "обратить внимание на бездействие властей" сами "даже не взяли в руки багор и ничего не сделали, чтобы помочь потушить пожар".

Напомним, жители села выложили в Instagram запись серьезного пожара, который произошел рядом с селом. И заявили, что со стороны властей не было предпринято никаких мер, чтобы потушить огонь. "На пожар выехали два автомобиля. Пожарный расчет из лесхоза прибыл на место возгорания, но посмотрев, сказали, что это не их пожар, и уехали. Ни глава района, ни местное МЧС так и не появились", – написали жители села.