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Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

, ИА "Амител"
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, будут осуществлять страховые выплаты, следует из текста указа президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Однако на деньги могут претендовать только медики, которые заразились при исполнении обязанностей, связанных с лечением, транспортировкой и обследованием людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сумма выплат зависит от вреда, нанесенного здоровью. Так, если болезнь вызвала временную нетрудоспособность, страховка составит 68,8 тысячи рублей, инвалидность III группы оценивается в 688 тысяч рублей, II группы – 1,3 млн рублей, I группы – 2 млн рублей.

Если же заболевший коронавирусом медицинский работник скончается, то его семье выплатят 2,7 млн рублей.

Стоит отметить, что действие указа распространяется и на водителей скорой помощи, которые перевозят больных.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.05.2020 15:05
гость

Цена не закрытых границ обьявлена. Дешевле было отпускников запереть в стране!

7.05.2020 15:06
- гость -

А что будет тем кто не обеспечил медиков СИЗ, в том числе и подписанту указа - ничего?!

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