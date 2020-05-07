Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

Медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, будут осуществлять страховые выплаты, следует из текста указа президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Однако на деньги могут претендовать только медики, которые заразились при исполнении обязанностей, связанных с лечением, транспортировкой и обследованием людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сумма выплат зависит от вреда, нанесенного здоровью. Так, если болезнь вызвала временную нетрудоспособность, страховка составит 68,8 тысячи рублей, инвалидность III группы оценивается в 688 тысяч рублей, II группы – 1,3 млн рублей, I группы – 2 млн рублей.

Если же заболевший коронавирусом медицинский работник скончается, то его семье выплатят 2,7 млн рублей.

Стоит отметить, что действие указа распространяется и на водителей скорой помощи, которые перевозят больных.