Американцы смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американский портал We Are The Mighty смоделировал сброс термоядерной бомбы мощностью в 10 тысяч мегатонн на Москву. Модель составили в симуляторе NukeMap, пишут "Известия".

Портал утверждает, что мощности в 10 тысяч мегатонн было бы достаточно для уничтожения целых стран, например Германии, Франции, Великобритании, а также Северной и Южной Кореи.

"Смертельное количество ядерных осадков немедленно привело бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравило бы землю", – отметили в издании.

В симуляторе NukeMap можно смоделировать использование снарядов мощностью до 100 мегатонн. Такая бомба при сбрасывании над Москвой поразила бы территории вплоть до 1,5 тыс. км вокруг российской столицы.