Американцы смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американский портал We Are The Mighty смоделировал сброс термоядерной бомбы мощностью в 10 тысяч мегатонн на Москву. Модель составили в симуляторе NukeMap, пишут "Известия".
Портал утверждает, что мощности в 10 тысяч мегатонн было бы достаточно для уничтожения целых стран, например Германии, Франции, Великобритании, а также Северной и Южной Кореи.
"Смертельное количество ядерных осадков немедленно привело бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравило бы землю", – отметили в издании.
В симуляторе NukeMap можно смоделировать использование снарядов мощностью до 100 мегатонн. Такая бомба при сбрасывании над Москвой поразила бы территории вплоть до 1,5 тыс. км вокруг российской столицы.
Комментарии
А можно уменьшить мощность заряда? Только для здания думы с ее содержимым?
В статье скорее всего ошибка либо с переводом, либо с самим содержанием статьи.
Атомная бомба в мощностью 10 тысяч мегатонн практически невозможна. В США имеются термоядерные боезаряды максимальной мощностью 10 мегатонн. В СССР около 60 лет назад был испытан единственный боезаряд мощностью 48 мегатонн.
7.05.2020 15:01
Гость
В статье скорее всего ошибка либо с переводом, либо с самим содержанием статьи.
Атомная бомба в мощностью 10 тысяч мегатонн практически невозможна. В США имеются термоядерные боезаряды максимальной мощностью 10 мегатонн. В СССР около 60 лет назад был испытан единственный боезаряд мощностью 48 мегатонн.
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Да это так, американцы мечтают. Что если бы была такая бомба, они бы...
У нас тоже писали, что есть методы тектонического воздействия, можно сделать управляемое землетрясение и цунами сметет Нью-Йорк.