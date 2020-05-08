Пятница, 8 Май, 10:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,12
€ 80,06
17°

177160 +0
Обь
515см +10


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

На Алтае мошенник обманул хозяйку ателье, предложив ей контракт на пошив масок

, ИА "Амител"
Сначала аферист попросил купить зарядное устройство для телефона
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мошенник обманул хозяйку ателье в Горно-Алтайске, предложив ей заключить договор на пошив медицинских масок для больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Горно-Алтайска. Женщина владеет мастерской по пошиву одежды и сейчас занимается производством масок. Она рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из медучреждений.

Мошенник рассказал женщине, что их больнице выдали средства на заключение контрактов по пошиву масок и предложил сотрудничество. Аферист пригласил ее на собрание с бизнесменами, где пообещал объяснить все условия договора. Заинтересовавшись предложением, предпринимательница поехала на встречу.

Через некоторое время неизвестный вновь позвонил владелице ателье и попросил купить зарядное устройство для телефона, объяснив, что на его смартфоне села батарея. Женщина выполнила просьбу, после чего мошенник убедился, что она полностью поверила в его историю.

Во время следующего звонка он уговорил женщину перевести шесть тысяч рублей на номер телефона "влиятельного чиновника", который якобы тоже приедет на встречу. Предпринимательница поверила ему и перевела деньги.

Добравшись до места встречи, хозяйка ателье узнала, что никакого собрания и не планировалось. Женщина попыталась связаться с мошенником, однако его номер уже был недоступен.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Выяснилось, что номера телефонов злоумышленника зарегистрированы в Московской области и Краснодарском крае.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10:13
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за апрель 2020 года 0
10:01
Двухметрового мужчину разыскивают в Барнауле 2
09:49
В Минздраве спрогнозировали "активное распространение" коронавируса 0
09:36
Врач рассказал, как правильно носить защитные маски весной 3
09:19
Павел Дуров рассказал, почему не стоит переезжать в США 19
09:07
"Путь Победы" и музыка войны: концерт звезд "Русского Радио" покажут на RU.TV 4
08:53
Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой в Барнауле 2
08:31
Тропу, на которой можно будет наблюдать за дикими животными, создают в Алтайском крае 1
08:17
На Алтае мошенник обманул хозяйку ателье, предложив ей контракт на пошив масок 0
08:04
Жителям Алтайского края дольше всех в России копить на квартиру в Москве 4
07:52
Диетологи назвали три каши, которые приводят к развитию диабета и ожирению 2
07:42
Как ни в коем случае нельзя использовать георгиевскую ленточку и что она символизирует 31
07:30
Дорого-богато. Кто из жен алтайских депутатов заработал больше всех в 2019 году 8
07:14
План Б. Как в Алтайском крае готовятся к выпускным, которых может и не быть 6
07:02
Александр Соболев рассказал, какую компенсацию родители заплатили "Динамо-Барнаул" 1
06:50
44 дня несчастья. Когда начнется ретроградная Венера и что нельзя делать в это время 1
06:35
Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото 1
06:28
Алтайские ветераны и труженики тыла получили выплаты, приуроченные к 75-летию Победы 5
06:15
Алтайские медики заявили о дефиците иммуноглобулина 9
06:03
Будет жарко, но не всем. О погоде в Алтайском крае 8 мая 0
23:45
Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Рубцовске 1
23:07
Масочный режим в Алтайском крае могут ввести одновременно с Москвой 25
22:40
В США заявили о готовности опубликовать 53 документа о вмешательстве России в выборы 3
22:20
Еще восемь вахтовиков заразились коронавирусом в Республике Алтай 1
21:55
Континентальная хоккейная лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина 0
21:47
Алтайская пенсионерка отдала аферистам 170 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию 1
21:25
В Рубцовске закрыли магазин после давки из-за больших скидок 1
20:43
Стало известно, сколько больных COVID-19 могут лечить в Алтайском крае 2
20:11
Начинаем отмечать. Жительницу Алтая осудят за убийство мужа в ночь на 8 марта 0
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 39 0
19:11
Жительница Бийска потеряла 76 тысяч рублей после звонка из "банка" 0
18:49
Самый богатый депутат АКЗС заработал в 100 раз больше самого бедного. Они оба из ЕР 13
18:43
"Гудок Победы" и #ПоёмДвором. Как в Барнауле отпразднуют День Победы 1
18:15
Власти Барнаула выделили свыше 7 млн рублей на дезинфекцию улиц 39
18:02
Нужен только телефон. Волонтеры прочтут детям более 150 произведений о войне 0
17:53
Два Алтая вошли в тройку регионов Сибири с низкой смертностью при COVID-19 2
17:41
Осталось починить дорогу. Фурам закрыли проезд по двум улицам в Барнауле 4
17:32
Когда и как будут платить пенсии на майские праздники в Алтайском крае 3
17:21
Под буквами "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту 19
17:10
Стали известны доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год 17
17:04
АлтГУ организовал международную онлайн-конференцию, посвященную юбилею Победы 0
16:55
ГИБДД показала, как выглядит КПП на границе Кузбасса с Алтайским краем 2
16:45
У владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна нашли коронавирус 3
16:36
Заморозки и мокрый снег. Синоптики рассказали о майской погоде в Алтайском крае 1
16:29
В Алтайском крае начали дистанционно назначать пенсии и пособия 0
16:16
Депутат Госдумы призвал алтайского губернатора первым в России открыть курорты 56
16:04
Не просто драгоценность. В Барнауле появились коллекционные монеты "Оружие Победы" 2
15:57
Пожилая женщина с возможной потерей памяти пропала в Барнауле 0
15:46
Барнаулец украл у работодателя 130 тысяч рублей, чтобы оплатить долг по алиментам 5
15:37
Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 11 тысяч 30

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.