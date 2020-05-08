Мошенник обманул хозяйку ателье в Горно-Алтайске, предложив ей заключить договор на пошив медицинских масок для больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Горно-Алтайска. Женщина владеет мастерской по пошиву одежды и сейчас занимается производством масок. Она рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из медучреждений.

Мошенник рассказал женщине, что их больнице выдали средства на заключение контрактов по пошиву масок и предложил сотрудничество. Аферист пригласил ее на собрание с бизнесменами, где пообещал объяснить все условия договора. Заинтересовавшись предложением, предпринимательница поехала на встречу.

Через некоторое время неизвестный вновь позвонил владелице ателье и попросил купить зарядное устройство для телефона, объяснив, что на его смартфоне села батарея. Женщина выполнила просьбу, после чего мошенник убедился, что она полностью поверила в его историю.

Во время следующего звонка он уговорил женщину перевести шесть тысяч рублей на номер телефона "влиятельного чиновника", который якобы тоже приедет на встречу. Предпринимательница поверила ему и перевела деньги.

Добравшись до места встречи, хозяйка ателье узнала, что никакого собрания и не планировалось. Женщина попыталась связаться с мошенником, однако его номер уже был недоступен.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Выяснилось, что номера телефонов злоумышленника зарегистрированы в Московской области и Краснодарском крае.