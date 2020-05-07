В социальных сетях распространяется ориентировка на жительницу Барнаула, которая 6 мая ушла из дома и не вернулась. Женщина могла потерять память.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, кудрявые. Особые приметы: сутулится. Была одета в серую куртку, черные штаны, белые туфли и красную шапку.

В ориентировке отмечается, что 75-летняя женщина могла потерять память и плохо ориентируется в пространстве.

Всех, кто видел пропавшую или обладает информацией относительно ее местонахождения, просят сообщать по телефону 8 800 700 5452 или 112. Кроме того, волонтеры ищут добровольцев для поиска.