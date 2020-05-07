В течение апреля 2020 года в Алтайском крае синоптики отмечали накопление положительной аномалии. В некоторые дни в регионе было не просто жарко, а необычно жарко. 24 апреля 2020 года на многих метеостанциях края были перебиты предыдущие рекорды на 5-7 градусов. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

Наиболее высокие температуры воздуха были отмечены в третьей декаде апреля. В это время череда мощных волн тепла, которые пришли из районов Средней Азии и Казахстана, повысила температуру воздуха до летних значений. Поэтому 22, 23, 24 апреля почти на всей территории края, а 25, 28, 29 апреля в отдельных районах на метеостанциях столбики термометров поднялись до +29...+32 градусов. Таким образом, в регионе были установлены новые рекорды максимальных температур воздуха за весь период наблюдений.

Рекордным стало 24 апреля. Серьезное увеличение температур наблюдали в Краснощеково – на 6,8 градуса. До этого в селе самым жарким считали 24 апреля 2015 года, когда столбик термометра показал +25 градусов. А в 2020 было +31,8°С.

В Барнауле 23 и 24 апреля тоже были установлены новые рекорды максимальных температур воздуха. Столбики термометров 23 апреля поднялись до +29,9°С, перебив предыдущий рекорд (+27,3°С), установленный в 2011 году. А 24 апреля в 2020 году потеплело до +31,5°С, хотя до этого времени рекордным считалась дата 24 апреля 1929 года (тогда было +27°С).