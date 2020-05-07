Барнаулец украл у работодателя 130 тысяч рублей, чтобы заплатить долг по алиментам. Однако против злоумышленника сыграли камеры видеонаблюдения. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
В марте 2020 года суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов и обязал погасить долг перед ребенком. Не зная, где достать деньги, неплательщик не придумал ничего лучше, чем украсть их у своего работодателя.
Подобрав ключи к двери магазина, злоумышленник пробрался в помещение и забрал 130 тысяч рублей, скрывшись с места преступления. Однако директор магазина, просматривая видеозаписи с камер, опознал своего работника и обратился в полицию.
Стражи порядка быстро задержали мужчину. Сейчас похититель ожидает суда по статье "Кража".
Комментарии
Мужик, я бы даже сказал: Отец
Хороший отец. Ради ребенка готов на всё.
Настоящий отец, не скрывался как некоторые тут. Сказал помогу финансами -сдержал слово.
СВОБОДУ, ЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ!
Пусть сначала тест ДНК сделает. Может будет сюрприз