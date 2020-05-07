Стало известно, какие планы у нового собственника элеватора в Барнауле

Новый владелец барнаульского элеватора планирует до конца года привести объект в соответствие со всеми требованиями, рассказал в ходе онлайн-конференции начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

По его словам, предприятие – это опасный производственный объект, который требует к себе особого внимания, что понимают нынешние собственники.

До конца 2020 года "Вега-Инжиниринг" собирается полностью восстановить элеваторный комплекс.

Он сможет вмещать до 60 тысяч тонн сырья. На следующих этапах на базе элеватора организуют перерабатывающее производство по выпуску мукомольно-крупяной продукции.

Напомним, компания "Вега-Инжиниринг" выкупила элеватор у Алтайского края на аукционе по цене 122,7 млн рублей. В лот входят 25 зданий. Это склады, цеха, лаборатории и административный комплекс. Бонусом идут почти 59 тысяч кв.м. земли, железнодорожный путь и причал. Других претендентов на все это не нашлось.