Еще 23 человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае

Еще 23 пациента, переболевших коронавирусом, выписали их больниц Алтайского края, сообщили в Telegram-канале "Ленина, 59".

Перед выпиской они сдали тесты. Результаты отрицательные. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 133.

Напомним, в регионе с 1 мая действует жесткий пропускной режим. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае, по данным на 6 мая, составило 588 человек. Это третий показатель среди всех регионов Сибири.