Сотрудники КГБУ "Алтайприрода" на территории заказника "Чинетинский" разрабатывают новую туристическую тропу. Ее длина составит 14 километров, сообщают в Минприроды.

"По всей протяженности тропы возможно встретить выдру, медведя, барсука, лисицу, рысь, косуль, лося, соболя, глухаря и других животных. А также редкие виды растений, занесенные в Красную книгу, такие как кандык сибирский, тюльпан одноцветковый и другие", – рассказали в министерстве.

Пешая тропа пройдет по горному хребту, но при этом на ней почти не будет спусков и подъемов, что позволит спокойно наслаждаться природой. Кроме того, на маршруте оборудуют несколько смотровых площадок.

"Можно сказать, что данная тропа – прогулочная, ориентированная на то, чтобы ее посетители смогли отдохнуть от городской суеты", – добавили в Минприроды.

В ближайшее время планируется разработка буклетов, которыми можно будет пользоваться во время прохождения тропы. Но делать это лучше вместе с государственными инспекторами: во-первых, так будет безопаснее, а во-вторых, они знают все об уникальной природе заказника.