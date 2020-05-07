В начале мая жителей Алтайского края ждет жара, а в середине месяца – ночные заморозки с мокрым снегом. Об этом сообщают в краевом Гидрометцентре.

В первой декаде месяца средняя температура воздуха в Алтайском крае превысит норму на 3-4°C. Днем столбик термометра будет подниматься до отметки от +19°C до +26°C, ночью – от +3°C до +8°C, местами от +8°C до 13°C. Также в течение первых двух недель месяца ожидаются существенные осадки в виде дождя.

К середине мая температура в крае понизится: от +7°C до +15°C днем и от -3°C до +2°C ночью. Кроме того, в северных предгорных районах в ночные и утренние часы ожидается дождь с мокрым снегом.

В целом май 2020 года, по данным долгосрочных метеорологических прогнозов, ожидается теплее нормы на 2-3°C. Месячное количество осадков будет около стандартных показателей, кроме отдельных западных районов края – там дожди ожидаются реже, чем обычно.