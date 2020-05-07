Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в заказных убийствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Да, задержан. Подозревают в убийствах прошлых лет", – пояснил собеседник агентства, добавив, что речь идет о заказных преступлениях.

По его словам, Быков был задержан сотрудниками МВД И ФСБ. Уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждено Следственным комитетом по региону. Расследуется дело об убийстве в 1994 году двух жителей Красноярского края – Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Предполагается, что второй был членом группировки, которую возглавлял Быков.