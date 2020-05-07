АлтГУ организовал международную онлайн-конференцию, посвященную юбилею Победы

Онлайн-конференция "Вторая мировая война: правда во имя мира", посвященная 75-летию Победы, состоялась в АлтГУ 6 мая 2020 года. В вебинаре приняли участие 87 ученых из России, Китая, Казахстана и Кыргызстана.

Опорный вуз стал главной площадкой конференции. В мероприятии также участвовали студенты и магистранты из Азии и представители национально-культурных объединений Алтайского края.

"В этом году мы отмечаем 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Наша задача заключается в том, чтобы не молчать о ней, а сохранять историческую память: раскрывать факты, рассказывать о подвигах солдат и тружеников тыла. Чтобы как можно больше людей, особенно молодежи, прониклись теми событиями, осознали огромное горе пострадавших от войны, поняли опасность легкомысленного отношения к трагедии других людей", – сказал ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Ректор Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген отметил, что День Победы – это праздник благодарных потомков за подвиг героев. По его словам, конференция – это способ еще раз углубиться в историю, чтобы вспомнить цену победы.

"На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Алтайским государственным университетом, наши ученые обмениваются опытом, проходят стажировки. Мы активно ведем вместе и патриотическую работу – участвуем в акции "Бессмертный полк", а также в подобных конференциях, работаем с архивными документами", – рассказал Мухтар Толеген.

Модератором онлайн-конференции выступил проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин.

Программа научного мероприятия состояла из трех блоков. В первом прозвучали доклады на дискуссионные темы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Так, Сергей Цыб, доктор исторических наук, профессор Алтайского филиала РАНХиГС, выступил с докладом "Проблемы достоверности информации о Второй мировой войне",

Зауреш Сактаганова, доктор исторических наук, профессор Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, рассказала о женщинах Казахстана на фронтах Великой Отечественной войны, а Тынчтыкбек Чоротегин, доктор исторических наук, профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, представил доклад об антифашистском движении немецкого народа.

Вторую часть конференции организаторы посвятили мемориальным докладам. Спикеры рассказали о ветеранах войны из своих вузов, а также об университетских музеях ВОВ.

В третьем блоке ученые обсудили проблему исторической памяти о войне и ее формирование у молодежи через вузы. Докладчики представили программы мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы. Открыла данный блок Ван Жоси из Северо-Восточного университета, назвав свое выступление "Поддержание мира – обязанность каждого". Елена Гончарова, проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АлтГУ, рассказала о патриотическом воспитании в опорном вузе. Гульнара Жанабаева представила новые подходы к воспитательному процессу, используемые в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им Д. Серикбаева.

В финале конференции профессор АлтГУ Алистер Митчелл на английском языке прочитал доклад на тему "Отголоски войны в жизни поколений".

Всего на вебинаре было прослушано 13 докладов от экспертов из разных вузов. Участники могли задавать спикерам вопросы в специальном чате. Конференция завершилась дискуссией, в которой профессора отметили важность изучения событий Великой Отечественной войны, привлечения новых исторических источников, расширения исследований.