Фото: vk.com/gibddnkrayon

ГИБДД Новокузнецкого района продемонстрировала, как инспекторы ДПС несут службу на границе Кемеровской области и Алтайского края.

Кадры с КПП на 170-и километре автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".

"Совместная работа полицейских и сотрудников Роспотребнадзора на данном участке является одной из мер по стабилизации эпидемиологической ситуации в Кузбассе", – гласит подпись к фотографиям.

Напомним, согласно решению региональных властей, с 1 по 11 мая действует усиленный контроль за перемещением на пропускных постах для всех видов транспорта, кроме грузовиков. Ранее губернатор Виктор Томенко распорядился ввести в регионе жесткий пропускной режим.