Фото: vk.com/gibddnkrayon
ГИБДД Новокузнецкого района продемонстрировала, как инспекторы ДПС несут службу на границе Кемеровской области и Алтайского края.
Кадры с КПП на 170-и километре автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".
"Совместная работа полицейских и сотрудников Роспотребнадзора на данном участке является одной из мер по стабилизации эпидемиологической ситуации в Кузбассе", – гласит подпись к фотографиям.
Напомним, согласно решению региональных властей, с 1 по 11 мая действует усиленный контроль за перемещением на пропускных постах для всех видов транспорта, кроме грузовиков. Ранее губернатор Виктор Томенко распорядился ввести в регионе жесткий пропускной режим.
Комментарии
И никаких гвардейцев с пулемётами. Всё тихо, спокойно, никого не кошмарят, а не то что у нас А ВДРУГ ЧЁ, а тут гвардеец с пулемётом!
полицмен без спец костюма = разносчик заразы