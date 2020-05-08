Какие продукты помогут сохранить здоровье и улучшить настроение во время самоизоляции

В режиме самоизоляции организму приходится тяжело. Стресс, дефицит движения и солнечного света сказываются на здоровье и настроении. Чем себе помочь и что такого вкусненького съесть, чтобы подпитать свой организм – amic.ru рассказал нутрициолог Илья Казюра.

Больше зелени

Чтобы минимизировать последствия от вынужденной изоляции, эксперт советует больше употреблять продуктов, богатых витаминами.

"Витамины – это катализаторы химических реакций в нашем организме. Все диетологи рекомендуют придерживаться принципа сезонности. Сейчас у нас как раз начинается сезон овощей, зелени. И мы должны этим максимально пользоваться", – говорит Илья.

Причем овощи и зелень на вашем столе должны появляться чаще, чем фрукты.

"Многие думают, что именно фрукты дают необходимое количество витаминов. Но на самом деле в овощах их больше в 2,5 раза. Поэтому ешьте больше овощей. Как минимум 400-600 граммов".

Но от фруктов тоже не надо отказываться. Просто нужно соблюдать меру. "Потому что фруктоза может быть коварна и опасна, и ее излишек пойдет в жиры, что отложиться на вашей талии. Два фрукта в день – оптимальная история, чтобы не навредить своей фигуре".

Витамин молодости

Витамин D – один из важнейших для нашего организма, которого почти всегда не хватает. Лишившись прогулок под солнцем во время самоизоляции, мы лишились и естественной подпитки этим витамином. А между тем его полезность трудно переоценить: это и повышение иммунитета, и профилактика онкозаболеваний, и укрепление костей.

"О витамине D сейчас говорят практически все диетологи, косметологи, эндокринологи. Это колоссально важная история для нашего организма. И у 80% населения этот витамин находится на критически низком уровне. Его на Западе врачи называют "гормон D", так как ведет он себя именно как гормон. Но работает в нашем организме он только когда его уровень достигает определенного количества. В общем, я бы рекомендовал всем людям употреблять витамин D в виде дополнительной добавки. Его можно спокойно купить в аптеке. Это копеечный вопрос, но он очень важен, особенно когда нет возможности гулять на солнце", – советует нутрициолог.

Незаменимая омега

О том, что есть жиры насыщенные (вредные, в основном содержатся в продуктах животного происхождения) и ненасыщенные, полезные, содержатся в растительных маслах, слышали многие. А вот дальше начинается путаница. К ненасыщенным жирам относятся омега-6 и омега-3. Без них наш организм прожить не может. Но чтобы они приносили пользу, употреблять их нужно в определенной пропорции, которая сейчас не соблюдается, рассказывает Илья Казюра.

При современной пищевой обработке продуктов мы слишком много получаем сегодня омега-6, а вот самой ценной – омеги-3 – мы не дополучаем. А ведь именно эти жиры помогают повысить иммунитет, улучшают память и липидный обмен, разжижают кровь и помогают снять разные воспаления.

"Самый дешевый источник омеги-3, в таком хорошем сочетании цена-качество, – это льняное масло. Во всем мире оно ценится колоссально. В Америке льняное масло стоит в 10 раз дороже, чем в России. У нас же его цена – копейки, и его мало кто покупает. Я видел тысячу раз, как люди, которые занимаются своим здоровьем, приобретают огромный арсенал всяких экзотических масел по космическим ценам, а самое полезное и ценное просто игнорируют", – рассказывает Казюра.

По его словам, для наибольшего эффекта нужно в день употреблять хотя бы одну столовую ложку льняного масла. Можно в салате, можно перед едой – как удобнее. Ваш организм скажет вам спасибо. А эффект от его употребления вы и сами вскоре увидите и ощутите, уверяет эксперт.

Компания "АгроСевТорг" с 2016 года производит масла холодного отжима. В линейке компании представлены льняное, рапсовое и подсолнечное масла. Сырье выращивается в экологичных районах Алтайского края и проходит тщательный лабораторный отбор перед переработкой.

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