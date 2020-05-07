За прошедшие сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего в стране зарегистрировано более 177 160 заболевших COVID-19. Почти половина из них не имеют симптомов.
За сутки в больницах с подтвержденным коронавирусом скончались 88 человек, выписаны 2476. Общее количество умерших теперь составляет 1625, а выздоровевших – 23 803.
Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных теперь составляет 605.
Из больниц за сутки выписали еще 23 выздоровевших, всего вылечились уже 133 человека.
Комментарии
ну вот и подтвердился мой прогноз 20-ти дневной давности.
Опять же позитивнее нужно писать!
Сегодня страна достигла нового рекордного показателя по числу выявленных заражений!
Сегодня страна вошла в пятерку лидеров!
Очередная победа над Германией ко Дню победы!
Вон сколько поводов для позитива
Кто там на четвёртом месте и сколько их? Догоним скоро?
12 мая всё кончится же?
Страшные цифры. Повод для радости от таких новостей и шуточки только у неумных (очень неумных) людей. Вирус общий враг человечества. Тут даже у наших заклятых друзей есть над чем задуматься: ведь если у соседа крыша горит, то значит, это только то, что огонь скоро придет и к тебе... Как-то грустно все выходит. Соболезнование тем кто уже потерял своих близких от этой заразы.
Ковид-диссиденты сделали своё черное дело. Активно внушали населению, что надо всем-всем переболеть. Не применять мер защиты, "иммунизироваться".
Местные власти разделяли диссидентские идеи. Вот результат.
7.05.2020 15:47
Гость
Кто там на четвёртом месте и сколько их? Догоним скоро?
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Великобритания. Такими темпами догоним через неделю. А также Италию и Испанию. И выйдем на второе место после США. США мы не догоним.
По ящику уже во всю обвиняют население, мол не сидится вам дома на праздники. А я так думаю виноват тот кто спрятался в бункере, своим абсолютным бездействием. ИМХО
7.05.2020 16:02
- гость -
Да,Америка недосягаема. Там "смуглые" виноваты-не изолируются и в баскетбол на улицах играют.
7.05.2020 16:04
Alex1976
Он не спрятался,он "изолировался". Как все,кому 65+
7.05.2020 16:04
Alex1976
Ну да. Зато тут половина комментаторов орет - "все фигня, буду делать все, что хочу, и никто мне не указ". И кто, спрашивается, сам себе злобный Буратино? Бункера, как известно, у нас нет.
В США населения 330 млн против наших 140 млн.
Не догоним.
Анекдот:
После эпидемии власти разберутся и накажут виновных:
Население - за то что руки плохо мыли,
Врачей - за то что плохо лечат.
Наградят героев: чиновников и депутатов!
Белокуриху надо открыть
7.05.2020 16:02
- гость -
США мы уже обогнали!
Кто не вериит посчитайте процент от населения США и от населения России, а потом посмотрите сколько это человек в России будет плюсом относительно населения получится +410
Белокуриху не надо открывать
7.05.2020 15:41
- гость -
ну вот и подтвердился мой прогноз 20-ти дневной давности.
++++++++++++++++++++++
Нострадамус , обозначьтесь как вас величать,а то тут по веткам один передаст скачет и тоже под гостем.
7.05.2020 16:44
месный
Говорят люди которые не умеют писать, хорошо считают. Я вам верю месный!
На пятом месте по заболеваемости! Россия вперёд! Оле, оле, оле!
Процент прироста вновь зараженных к ранее зараженным непрерывно падает, а это значит, что скоро все закончится.
Месный ты какую то альтернативную арифметику изобрел. Проще говоря дичь несешь.
Какие нафиг + 410? Россия - 0,12% населения заражено, США - 0,37% населения. Втрое больше даже по относительному расчету.
7.05.2020 17:17
A58
Месный ты какую то альтернативную арифметику изобрел. Проще говоря дичь несешь.
Какие нафиг + 410? Россия - 0,12% населения заражено, США - 0,37% населения. Втрое больше даже по относительному расчету.
+++++++++++++++++++++
340 млн.(США) минус 147 млн(Россия) . а уж потом манипулируйте цифирьками.
7.05.2020 17:17
A58
Ты тёплое с мягким путаешь. Я про 11231 прирост зараженных за день у нас и у них вроде как 24252. А не количество в целом заболевших. Вот эти цифра переведи в проценты от населения и получи разницу процентов , а потом посмотри сколько это у нас в количестве будет от населения. Я приводил в соседнем топике, но это почему-то грохнули админы сайта или кто там.
- гость -
ну вот и подтвердился мой прогноз 20-ти дневной давности.
О чем вещали 20 дней назад никто уж не упомнит, но кто-то предсказал к 9 мая перегнать Германию, получилось, да и Францию до кучи.