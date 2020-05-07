70-летняя жительница Павловского района перевела мошенникам почти 170 тысяч рублей в надежде получить страховую выплату. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В январе 2020 года пенсионерка приобрела в Сети гель для суставов, который привезли ей в срок. В конце апреля женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из юридических фирм Санкт-Петербурга.

Он рассказал, что в составе заказанного препарата обнаружили наркотическое вещество, и покупателям полагается компенсация почти в 160 тысяч рублей. Но для получения денег необходимо оплатить страховку, без которой средства пожилой женщине отдать не смогут. Пенсионерка перечислила деньги на указанный счет.

Вскоре ей вновь позвонил аферист и сообщил, что многие пострадавшие отказались от компенсации и сумма выплаты теперь составляет 300 тысяч рублей, однако выросла и требуемая стоимость страховки. Женщина ещё раз перечислила деньги мошенникам.

После получения суммы юрист ещё раз позвонил женщине и сообщил, что инкассаторы привезут деньги ей прямо домой, однако доставка стоит 42 тысячи рублей. Пенсионерка и на этот раз не увидела подвоха и перевела требуемую сумму.

В итоге за четыре дня пожилая жительница края перевела мошенникам почти 170 тысяч рублей, а компенсацию ей пообещали доставить не позднее седьмого мая. Однако в указанный день мошенник перестал выходить на связь, а женщина обратилась в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба. Сейчас стражи порядка устанавливают личность злоумышленников и номера владельца счета.