Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов направил письмо губернатору Виктору Томенко с призывом как можно быстрее открыть санатории и отели Белокурихи. Об этом парламентарий сообщил в своем аккаунте в Instagram.
"Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно, – заявил Бессарабов. – Именно поэтому сегодня подготовил письмо на имя губернатора Алтайского края. Мы все вместе должны добиться этой амбициозной цели – первыми в России открыть отели и санатории Белокурихи, чтобы туристы всей страны приехали к нам и в полной мере насладились нашим гостеприимством".
Парламентарий уточнил, что для этого у города-курорта есть все необходимое. Он также обратил внимание на отсутствие зараженных COVID-19 в Белокурихе.
Народный избранник выразил уверенность, что санатории и гостиницы смогут обеспечить все необходимые меры безопасности.
"Конечно же, здесь нужна поддержка Роспотребнадзора, – уточнил Бессарабов. – В связи с этим обращусь к главному государственному санитарному врачу РФ А.Ю. Поповой, чтобы ее служба поддержала нас, а Белокуриха могла стать пилотной территорией жизни в обновленных условиях".
Как ранее писал amic.ru, из-за эпидемии коронавируса с 28 марта приостановлено бронирование мест для туристов во всей Белокурихе. Как сказал местный депутат Александр Демин, теперь это город-призрак.
Туризм – градообразующая сфера для Белокурихи, значительная часть населения сейчас остается без работы (таксисты, продавцы сувениров, врачи, работники санаториев и баз, развлекательный бизнес).
По словам главы фракции "Единая Россия" в АКЗС, гендиректора АО "Алтайкрайэнерго" Сергея Приба, турбизнес города заплатил за электроэнергию всего половину от положенного.
В качестве одной из мер поддержки принято решение, что санатории и туристические базы Белокурихи не будут платить курортный сбор в бюджет до конца 2020 года. Но при этом они продолжат его собирать, когда город-курорт вновь откроют для туристов. И в начале 2021 года будут обязаны перечислить все средства.
Комментарии
понимаю, как тяжело без работы...
Но открыв санатории-Вы захлебнетесь в заболевших короновирусом, справиться с этой проблемой тогда уж точно не сможем...
Это будет начало конца
Совладелец что-ли?
слов нет, одни нецензурные
у нас итак одни туристы растащили заразу - еще мало?
То-то краснодарцы хлебнули от вала москвичей!
Давай теперь к нам.
и чем Доминикана будет отличаться от Белокурихи тогда?
В Италии 50% городов живут только за счет туризма, ничего, как то держатся, и у белокурихинских толстосумов подушка безопасности имеется, что уж так распереживался депутат, президент же сказал, что поддержит бизнес, остальных поддержат огороды. Из пальца высосали проблему.
А мы против
Он также обратил внимание на отсутствие зараженных COVID-19 в Белокурихе.
- у вас на стройке несчастные случаи были?
- нет;
- будут!
...служил Данила депутатом...
вопрос кому и за сколько?
Прочихаются, просморкаются переболеют и нормально. Кому совсем худо утащат в больничку, кому худо в больничке станет того на погост. Вот так потихоньку и вольемся в трудовые будни. Заразу не выведем полностью, какая нибудь очередная доминиканка отличится по любому.
все о народе думает
"По словам главы фракции "Единая Россия" в АКЗС, гендиректора АО "Алтайкрайэнерго" Сергея Приба, турбизнес города заплатил за электроэнергию всего половину от положенного."(с)
Прибыли у энергетиков упали,в том и вопрос. А то,что заразимся и сдохнем-не их печаль.
все о народе думает
7.05.2020 16:33
Оля
А нас и не спрашивают.
Владельцы доходов с туристов не получают,в том печаль.
"Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно, — заявил Бессарабов.
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"Поезжай в Италию",- так и хочется посоветовать.
Но при всем желании Даниила, его туда не пустят.
И он не задается вопросом, почему?
очередная доминиканка
я так понимаю она летела прямым рейсом Санто-Доминго - Барнаул ...
а думать когда начнем? вся Москва переедет сразу!!! и тысячи заболевших, кто их будет лечить и где?
7.05.2020 16:24
Гостья
Но открыв санатории-Вы захлебнетесь в заболевших короновирусом, справиться с этой проблемой тогда уж точно не сможем...
Это будет начало конца.
добавить нечего
Данила явно личную заинтересованность имеет.
Давайте, открывайте и вся блоть московская сюда начнет заразу завозить.
Бесорабову давно плевать на то что в крае происходит.
В Зудилово открыт санаторий. Бессарабова туда.
Вместе с теми, кто его выбрал.
Ну, здорово, что скажешь. То есть сначала ввели требование на обязательную самоизоляцию для приехавших из других регионов, чтобы сократить приезд туристов, а теперь всех их пригласим? А с самоизоляцией что? Все закроются в номерах на 2 недели? Или если ты приехал из Москвы отдыхать в Белокуриху, то можешь разгуливать везде, а если приехал на работу из Новосибирска, должен 2 недели сидеть под замком? И кормить всех в санатории как будут? В номерах? И общепит в Белокурихе начнёт работать?
Тайланд - целая страна, которая живет за счет туризма. Страна, которая выгнала всех туристов, для того, чтобы защитить своих граждан
Он также обратил внимание на отсутствие зараженных COVID-19 в Белокурихе.
В Змеиногорске всё началось с одного приезжего. А сейчас там что?
Да Вы, господин депутат, шутите?! Получается, что мы здесь, второй месяц "в застенках", автобус ждём?..
Похоже, что мы уже победили эпидемию, даешь лозунг "Все на курорты Алтая".
В автобусах кондукторы и водители без масок, в магазинах 50/50, по городу народ болтается без масок - все "ПОБЕДА".
Ну почему нам надо обязательно наступить на грабли?
Свистун. Обещал помочь решить проблему с газификацией домов на пос. Кирова, Барнаул. Два года прошло, толку ноль.
Ага! И Бессарабова этого - первым туристом отправить обновлять белокурихинские санатории. Поселить в четырехместном номере и кормить в общей столовке. Интересно - поедет?
Белокуриха должна работать. Чем мария ра лучше или леруа? там народу всегда полнО.
Посмотрите на Республику Алтай, которая столько времени держалась! И что? Стоит одному завезти ...
Обалдел что ли? На нары пускай едет отдыхать, а не в санаторий. В Белокурихе больниц и врачей то толком нет, а ему открывай курорт, чтоб бабло гребсти с таких же дурней туристов.
В Горном Алтае ситуация не хуже, чем в Алтайском крае,но никому не приходит в голову приглашать гостей на отдых,открывать базы отдыха.
Зря вы так на работягу! Человек работал на земле и в коллективе работал, что бы пробиться на верх и наши интересы представлять, а вы всех собак на него!
Татьяна Кувшинова тоже не дремлет и напоминает жирным московским котам о существовании нашего Алтайского края - крае Трудовой Славы!
А вам снова мало!
Не забудьте правильно проголосовать. За поправки, за партию, за депутатов!
Мы жуки-плавунцы или мужики российские ржаные гречневые? Али не выйдем на недоплачиваемые смены? За гроши совестью мужицкой приторговали? Да нет, я по глазам вашим мужицким вижу, что тут зарплатных нет.
Не та порода! Тут закал столетний, сибирскый, таежный. Тут кедром фонит по низам! Тут мужик свою реку, свои луга и свою соху стережет накрепко! Тут заради блага легкомысленного, заради кружев и счетов банковских бабьих никто не пошевелится даже! Тут иные мотивации, другие нравы произрастают!
Тут мужик единоначалие блюдет. Сами мы што - маленькие. Нас суховей по полям понесет, мы и затеряться можем. Нас начальник корнями крепит к земле, как вековой дуб корневище! С начальником мы любые ветра вытерпим. А от того и сами его блюдем - со своей стороны, со стылой.
Если увидаем мы, как начальнику нехорошо, так последнюю рубаху долой с торса - "носи, командир!" нам, мужикам, и кусок в горло не лезет, коли начальство нужда грызет! А кто супротив нашего начальника лезет, кто смуту разводит в тазу - того мы вот так - за шеяку - и к колодцу! Потому что смута выгодна юрким, вертлявым, сладковатым и мятеньким. Тем, кто как гадюка в постель лезет нашу. Кто мокрицею в кашу норовит с потолка упасть. Чуждо нам это! Не те сказки нам мать баила в колыбели! Иные песни мы в армии запевали!
Давай, ребята, подходи подписывать график! Завтра в две смены работаем, кашу в перерыве обеспечим, бачки прямо к цеху подвезут - сыты будем, а остальное что там, мужикам - переживем, заработаем, в махорку ссыпем, да в перерыве закурим!
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Вот так мужиков воспитал Даниил!
У Бессарабова похоже весеннее обострение. Если за последствия от идей отвечали бы головой, думали бы немного что говорить.
7.05.2020 17:09
- гость -
Вроде как Кувшинкину Натальей звать?
17:16
Гость
У Бесса..
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Так понимаю, что вы либо сладковатый, либо мятенький? Дыа?
А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно, – заявил Бессарабов.
Возьмите, пожалуйста, интервью у людей без работы в Белокурихе. Пусть расскажут, как ждут ковидных гостей.
Пора уже выдвинуть импичмент этому депутату ,зажрался,отправть его работать в госпиталь к больным,может ума прибавится.
Вроде как Кувшинкину Натальей звать?
Да всем по! Или ты сладковатый и мятенький? А может ты - ЗАРПЛАТНЫЙ!?
Вот пригрели .. на груди!
7.05.2020 17:23
- гость -
Ни одного точного попадания:и не мятый,и не сладкий,и не зарплатный.
Наверно так мне повезло в жизни-нигде не вляпаться в грязь.
Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы.
Тайланд - целая страна,
ТаИланд
Он также обратил внимание на отсутствие зараженных COVID-19 в Белокурихе.
Непорядок? Везде есть, а у них нет! Надо срочно завезти.
Как такое вообще могло прийти в голову?
Из Москвы вещает БессaРабов. В вашем мнении не нуждаемся.
пусть санатории превращают в больницы. не время сейчас отдыхать. тем более Белокуриха - это отдых за государственный счет, а не коммерция