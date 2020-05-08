"Путь Победы" и музыка войны: концерт звезд "Русского Радио" покажут на RU.TV

9 мая без песен и музыки – это не праздник. Звезды "Русского Радио" выступили с концертом "Путь Победы". Он состоялся без зрителей в парке "Патриот". Григорий Лепс, Полина Гагарина, Митя Фомин, Дима Билан и другие артисты российской эстрады исполнили лучшие песни того времени, а также собственные современные композиции.

Концерт, организованный "Русским Радио" и телеканалом RU.TV совместно с Министерством обороны Российской Федерации стал стартом гуманитарной и духовной акции "Путь Победы". Само мероприятие прошло в парке "Патриот", который находится недалеко от города Кубинка, где наши солдаты остановили войска фашистской Германии и перешли в контрнаступление.

Смотрите телеверсию концерта "Путь Победы" на телеканале RU.TV в пятницу, 8 мая, в 21:00.

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