Официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва) сообщает о госпитализации председателя совета директоров Леонида Федуна из-за коронавируса.
"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", – сказано в сообщении.
Подробностей в пресс-службе клуба пока не сообщают.
Напомним, что за прошедшие сутки в России зафиксирован 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано более 177 160 заболевших COVID-19. У половины из них заболевание протекает бессимптомно.
Комментарии
"У Федуна нашли коронавирус", ну вот пускай прокуратура и выясняет почему он его прятал? Почему 13% не отдал чиновникам?
Понятно, очень важная информация.
Да и ..Бог с ним.