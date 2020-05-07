Официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва) сообщает о госпитализации председателя совета директоров Леонида Федуна из-за коронавируса.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", – сказано в сообщении.

Подробностей в пресс-службе клуба пока не сообщают.

Напомним, что за прошедшие сутки в России зафиксирован 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано более 177 160 заболевших COVID-19. У половины из них заболевание протекает бессимптомно.