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Стали известны доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год

, ИА "Амител", Александра Черданцева
У большинства из них доход вырос. И значительно
Спикер АКЗС Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Спикер АКЗС Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Алтайского краевое Заксобрание опубликовало на своем сайте обязательные для отчета доходы всех депутатов. Смотрим, сколько заработали народные избранники, которые занимают в АКЗС руководящие должности.

Председатель АКЗС Александр Романенко заработал в 2019 году 6,489 млн рублей. Годом ранее он задекларировал доход в 6,628 млн рублей. Супруга заработала в минувшем году 1,7 млн рублей. У четы Романенко в общей собственности только квартира площадью 131,9 квадратного метра. А у жены есть также земельный участок 1741 кв.м, жилой дом 75 кв.м, баня, автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MAT. У спикера из транспортных средств только два автоприцепа.

Заместитель председателя, глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов отчитался о доходе в 3,947 млн рублей (годом ранее – 3,792 млн рублей). У него в собственности доля земли на участке, земельный участок (1680 "квадратов") и жилой дом (323 кв.м), гараж 18 кв.м, два автомобиля Mitsubishi Pajero и УАЗ 469, снегоход CKI-DOO SKANDIKWT LC. Его супруга заработала 560 тысяч и имеет в собственности квартиру (33 кв.м) и долю в квартире общей площадью 55 "квадратов", автомобиль Hyundai Santa Fe. 

Глава правового комитета Андрей Осипов заработал в 2019 году 4,372 млн рублей, почти столько же – годом ранее. У супруги доход больше – почти 5 млн рублей.

У главы комитета по предпринимательству, бизнесмена Альберта Лунева – 4,425 млн рублей (было 3,709 млн рублей), у супруги – 208 тысяч. 

Глава социального комитета Татьяна Ильюченко отчиталась о доходе в 4,138 млн рублей (годом ранее – 3,404 млн рублей). А ее муж заработал 777 тысяч.

Глава комитета по местному самоуправлению, глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов получил доход чуть больше 3 млн рублей, что почти равно предыдущему доходу (2,878 млн рублей).

Глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев заработал 4,723 млн рублей, и это почти на миллион больше позапрошлогоднего дохода (3,868 млн рублей). Его супруга пополнила семейную казну на 351 тысячу рублей.

И, наконец, председатель бюджетного комитета, генеральный директор АО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов увеличил заработок почти на полтора миллиона рублей. В 2019 году он задекларировал 5,1 млн, в 2018 году – 3,7 млн. 

Романенко, Серов, Осипов, Ильюченко официально работают в АКЗС и получают заработную плату именно в парламенте.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.05.2020 17:15
налогоплательщик

есть такая высокооплачиваемая работа: народ гнобить и Родину просирать....

7.05.2020 17:16
- гость -

Д.Медведев призвал единороссов внести денежные средства в размере оклада в фонд оплаты врачей. Сколько уже выделили вышеназванные господа?

7.05.2020 17:17
- гость -

У большинства из них доход вырос. И значительно.

Вот вам и рост заработной платы в крае в целом у населения)))

7.05.2020 17:21
Гость

7.05.2020 17:16
- гость -
С них надо в размере годового оклада спросить. Законы принимали-ответьте рублём.

7.05.2020 17:24
- гость -

Спикер АКЗС Александр Романенко. Фото: пресс-служба АКЗС

Там бы на руки ещё.

7.05.2020 17:25
- гость -

Романенко, Серов, Осипов, Ильюченко официально работают в АКЗС и получают заработную плату именно в парламенте.

Наверно,процветает край,у людей растут доходы,производство растет, раз у избранников вырастают значительно доходы?

7.05.2020 17:36
- гость -

Председатель АКЗС Александр Романенко заработал в 2019 году 6 млн 489 тысяч рублей.

540 000 в месяц = неплохо. 18 000 в сутки = отлично.

Мой дед именно за это и воевал!

7.05.2020 17:40
гость

не понятно одно, за какие такие заслуги? что они для людей сделали? кто нибудь знает какой-то закон для людей, которые инициировали вышеупомянутые, народные избранники? я вот например знаю, что они голосовали за пенсионную реформу или еще массу антинародных законов. так на каком основании они получают з/п из наших налогов?

7.05.2020 17:45
комрад

Вы че, ониж приняли самозанятых. Ели как договорились ))

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