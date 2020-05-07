Стали известны доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год

Алтайского краевое Заксобрание опубликовало на своем сайте обязательные для отчета доходы всех депутатов. Смотрим, сколько заработали народные избранники, которые занимают в АКЗС руководящие должности.

Председатель АКЗС Александр Романенко заработал в 2019 году 6,489 млн рублей. Годом ранее он задекларировал доход в 6,628 млн рублей. Супруга заработала в минувшем году 1,7 млн рублей. У четы Романенко в общей собственности только квартира площадью 131,9 квадратного метра. А у жены есть также земельный участок 1741 кв.м, жилой дом 75 кв.м, баня, автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MAT. У спикера из транспортных средств только два автоприцепа.

Заместитель председателя, глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов отчитался о доходе в 3,947 млн рублей (годом ранее – 3,792 млн рублей). У него в собственности доля земли на участке, земельный участок (1680 "квадратов") и жилой дом (323 кв.м), гараж 18 кв.м, два автомобиля Mitsubishi Pajero и УАЗ 469, снегоход CKI-DOO SKANDIKWT LC. Его супруга заработала 560 тысяч и имеет в собственности квартиру (33 кв.м) и долю в квартире общей площадью 55 "квадратов", автомобиль Hyundai Santa Fe.

Глава правового комитета Андрей Осипов заработал в 2019 году 4,372 млн рублей, почти столько же – годом ранее. У супруги доход больше – почти 5 млн рублей.

У главы комитета по предпринимательству, бизнесмена Альберта Лунева – 4,425 млн рублей (было 3,709 млн рублей), у супруги – 208 тысяч.

Глава социального комитета Татьяна Ильюченко отчиталась о доходе в 4,138 млн рублей (годом ранее – 3,404 млн рублей). А ее муж заработал 777 тысяч.

Глава комитета по местному самоуправлению, глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов получил доход чуть больше 3 млн рублей, что почти равно предыдущему доходу (2,878 млн рублей).

Глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев заработал 4,723 млн рублей, и это почти на миллион больше позапрошлогоднего дохода (3,868 млн рублей). Его супруга пополнила семейную казну на 351 тысячу рублей.

И, наконец, председатель бюджетного комитета, генеральный директор АО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов увеличил заработок почти на полтора миллиона рублей. В 2019 году он задекларировал 5,1 млн, в 2018 году – 3,7 млн.

Романенко, Серов, Осипов, Ильюченко официально работают в АКЗС и получают заработную плату именно в парламенте.