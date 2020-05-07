Под буквами "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту

У подножия букв "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту с орденом Великой Отечественной войны. Масштабное черно-оранжевое полотнище появилось по совместному проекту барнаульского отделения партии "Единая Россия" и мэрии Барнаула, сообщает пресс-служба партии.

Лента изготовлена на баннерной сетке размером 9 на 60 метров, а закреплено полотно по всему периметру через каждые 25 сантиметров. По решению главы города Вячеслава Франка символ Победы останется на склоне на весь май.

Кроме того, еще одну ленту планируют разместить на здании Алтайского государственного университета.

Администрация города и партия просит барнаульцев уважать георгиевскую ленту как символ героизма и мужества, бережно относиться к установленной в Нагорном парке конструкции.

Как ранее сообщил amic.ru, в Барнауле стартовала акция "Георгиевская ленточка", во время которой ленты будут раздавать в продуктовых магазинах, аптеках и трамваях.