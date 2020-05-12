"Реклама от государства". Алтайские бизнесмены хотят, но не могут взять кредит под 0%

Алтайским предпринимателям массово отказывают в получении "распиаренных" беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам. По словам бизнесменов, банки ищут любые причины, чтобы не выдавать деньги: учитывают просрочки по "старым" займам, не признают компанию пострадавшей, отказывают вообще без оснований. Предприниматели считают, что кредит под 0% не смог бы вытащить организации из кризиса, но упускать предложенную государством помощь им все равно жаль.

"От слова "совсем"

Центральный банк России выделил на беспроцентные кредиты 150 млрд рублей. Многие алтайские компании уже подали заявки на получение "зарплатного" займа. По данным amic.ru, региональные филиалы крупнейших банков сейчас рассматривают более 156 заявок от предпринимателей. Некоторым организациям уже отказано в выдаче льготного кредита, и предприниматели до сих пор не понимают, почему программа не учитывает специфику рынка услуг.

"Мы обратились во все инстанции, но никакой поддержки не получили. От слова "совсем". Банки использовали все возможные способы, для того чтобы отказать в кредите. По российскому законодательству гостиничный бизнес имеет код ОКВЭД 55 (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, – прим. ред.). Чтобы получить льготы как пострадавшая компания, нужно этому коду соответствовать. У нас основной вид деятельности – 68.20 "Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом", а гостиничное направление указано как дополнительное. Из-за этого организацию не признают пострадавшей от кризиса", – говорит собственник сети отелей "Фокс" Михаил.

По его словам, компаниям, у которых расходятся виды экономической деятельности, банки отказывают на "автомате" и даже не дают доказать, что организации пострадали от кризиса.

"Я вот считаю, что управление имуществом – это то же самое, что и гостиница. Я не вижу никаких противоречий, а вот государство видит, поэтому не оказывает помощь. Никакой закон мы не нарушаем, налоги платим исправно, а поддержки нет. Только объявляют во всеуслышание, что льготы есть, но никто ими воспользоваться не может. Это реклама от государства, которая к реальной поддержке бизнеса не имеет никакого отношения", – говорит собственник.

По его словам, тысячи гостиниц и отелей по всей стране указали в качестве основного ОКВЭДа аренду имуществом, поэтому льготы и послабления им теперь недоступны.

"Всем компаниям, которые попали в подобную ситуацию, отказали и в безвозмездных выплатах по зарплатам, и в отсрочках по налогам. Мы продолжаем платить социальные, пенсионные отчисления, налоги, иначе пойдут пени. Во всех инстанциях, в том числе в администрации Барнаула, нам говорят, что ничем помочь не могут. Официальные письма никаких результатов не приносят. Я созванивался с коллегами в Санкт-Петербурге, Красноярске, у них все то же самое. Никто ведь не думал, что ОКВЭДы принесут столько проблем", – говорит Михаил.

Максимум, что сейчас готовы предложить банки таким компаниям – реструктуризация долга, то есть уменьшение платежа или отсрочка по выплатам. По словам предпринимателя, у фирмы, которая решится на такой шаг, автоматические портится кредитная история, и в будущем получить заем практически нереально. Центробанк в конце марта рекомендовал кредитным организациям страны более лояльно относиться к компаниям, которые обращаются за реструктуризацией. Но касается это предприятий, которые вошли в реестр пострадавших.

Бизнесмен уверен, что из-за невозможности воспользоваться мерами поддержки далеко не все гостиницы и отели Барнаула возобновят работу после окончания кризиса.

"Кто-то столкнется с финансовыми проблемами и кассовым разрывом, а у многих нет денежной "подушки", чтобы выжить. Продолжат работу только сильные", – уверен предприниматель.

Не спас бы, но помог

У магазина верхней одежды "Флорида" нет несоответствий с ОКВЭДами, но владелец бизнеса все равно не смог получить кредит на зарплаты сотрудникам: банк увидел проблему в кредитной истории собственника.

"Мы подавали документы на льготный беспроцентный кредит. У владельца магазина была хорошая кредитная история, но один платеж в конце марта, когда закрылись все магазины, был просрочен. Этот заем оформлен не на компанию, а на физлицо, и к фирме он не имел никакого отношения. Но теперь, когда происходит обращение от лица организации, банк заем под 0% не дает. Знаем, что некоторым отказывают вообще без объяснения причины", – говорит управляющий магазина Альберт.

Несмотря на такой отказ, "биться головой о стену" от безысходности и "стоять на коленях" перед банками собственник бизнеса не намерен: кредит помог бы компании пережить это непростое время, но точно никак не исправил бы общее положение организации.

"Весь март магазин был без выручки, но сотрудникам мы зарплату выдали и в результате оказались на нуле. В середине марта обороты по прибыли в сравнении с прошлым годом упали вдвое. У людей появились другие приоритеты, например, еда, об одежде думают далеко не в первую очередь. Мы открылись несколько дней назад, когда магазинам на первых этажах разрешили возобновить работу. Но пока не знаем, когда восстановится покупательный спрос", – отмечает Альберт.

Сейчас магазин ждет, что сможет получить хотя бы безвозмездные субсидии от государства на зарплаты сотрудникам. Каждый работник получит 12 130 рублей за месяц. Такую поддержку бизнесу, пострадавшему от кризиса, президент Владимир Путин предложил 15 апреля. С 1 мая налоговая служба страны начала прием заявлений от предпринимателей на выдачу субсидий.

"Мы уже обратились в налоговую, написали заявление, чтобы получить деньги за апрель, май. Пока никакого результата нет, наступили праздничные дни. Ждем, что 12 мая будет какая-то информация", – говорит управляющий.

А чем отдавать?

Если одни пострадавшие от кризиса компании Барнаула не могут получить кредит, другим он не нужен. В туристическом агентстве "География" большинство сотрудников работали без фиксированных окладов, получая только проценты от продаж. Поэтому рассчитывать на помощь работодателя они не могут.

"Кредит на зарплату брать нет смысла, мы не работаем, находимся на "удаленке", клиентов в офисе не принимаем. Нам остается только ждать. Сейчас вся отрасль находится в таком режиме. Кто-то попутно пытается чем-то заниматься. Мы договорились с арендодателями, и на время самоизоляции они полностью сняли с нас плату за пользование помещением", – говорит руководитель турагентства "География" Ксения.

Собственнику ресторана "Мельница" Дмитрию тоже не нужен "нулевой" кредит: он уже сократил весь штат, полностью рассчитался с сотрудниками и пока не представляет, что будет делать дальше.

"Мы столкнулись с колоссальными сложностями, несем огромные убытки. Даже если мы и возьмем какой-нибудь льготный кредит, его же нужно возвращать. Пока мы просто ждем информации, когда закончится самоизоляция и нам разрешат открыться. Но не факт, что мы сможем оправиться от такого перерыва и возобновим работу", – говорит Дмитрий.

Не хотят, не могут, не знают

За месяц программы "нулевого" кредита российские банки отчитались, что выдали 5 370 займов на общую сумму более 15 млрд рублей. Алтайские отделения ВТБ, "Открытие" и Сбербанк уже одобрили почти 80 кредитов предпринимателям региона, но пока заем получил только один бизнесмен, собственник торгового дома "Алтан" Валерий Покорняк.

Источник, приближенный к банковской структуре, рассказал amic.ru, что кредитные организации сейчас тянут резину: они не хотят работать с продуктом, который для них невыгоден. Поэтому если даже министр экономического развития России Максим Решетников не смог получить кредит, что говорить об алтайских компаниях.

"Для большинства российских банков заем под 0% убыточный. Что лежит в основе ставки по кредиту? На первом месте – риски, которые несет организация. На втором – плата за пользование деньгами. Банки ведь их не печатают, а точно также "покупают". Центральный банк страны кредитует только Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и некоторые другие. Остальные берут деньги на внешнем рынке: выпускают облигации, работают с иностранными банками. Но ставка 0% убыточна и провальна как для коммерческих организаций, так и государственных, – говорит эксперт.

Банки не готовы выдавать кредит под 0% еще и из-за отсутствия методологии Центробанка, отмечает он. В этой "инструкции" регулятор должен разъяснить правила работы и все условия выдачи "нулевых" кредитов.

"Одно дело, что сказал президент, но его решение нужно сначала ратифицировать, Центробанк должен утвердить свои документы. Иногда по новым продуктам ЦБ присылает инструкцию на ста листах, где многие пункты противоречат друг другу. Чтобы адаптировать документ, уходит несколько месяцев. Только после этого начинается выдача кредитов. А сейчас все хотят, чтобы на следующий день после заявления сразу выдавали займы. Да, банки сейчас принимают заявки и даже одобряют, но не выдают. Они не знают, что им делать", – говорит эксперт.

Кредитные организации, по его мнению, могут оттягивать со сроками выдачи денег в надежде, что режим ослабнет, компании заработают и количество заявок на "нулевой" кредит будет минимальным. Однако работать с льготной программой организации все равно будут, но, по прогнозам эксперта, предпринимателям вряд ли стоит ждать денег раньше июня-июля.