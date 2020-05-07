Осталось починить дорогу. Фурам закрыли проезд по двум улицам в Барнауле

Движение большегрузного транспорта по улице Юрина в районе улиц Просторной и Геодезической ограничили в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, из-за низкой несущей способности дорожного покрытия на участке улицы Юрина и высокой интенсивности транспортного потока (в том числе грузового транспорта), движущегося с ул. Просторной в сторону ул. Солнечная Поляна через ул. Юрина, а также в связи с обращениями жителей этой части города", – сказано в документе.

Отметим, что ограничение проезда было установлено после того, как местные жители самостоятельно разрушили часть дороги, чтобы перекрыть проезд для большегрузов и автобусов. Теперь на участке установят знаки и ограничительные конструкции.