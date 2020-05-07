Неизвестный, представившийся сотрудником банка, похитил у 58-летней женщины из Бийска 76 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Звонивший пояснил, что производит обновление системы безопасности для того, чтобы защитить сбережения клиентки.

Бийчанка, работающая стоматологом, поверила словам собеседника и выполнила действия, которые он рекомендовал. В частности, она сообщила ему цифровой код, который пришел ей в виде СМС-сообщения.

После этого она обнаружила, что с ее счета списали средства. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

Полиция напоминает, что при звонках с незнакомых номеров стоит быть бдительными. Прежде чем сообщить персональные данные или конфиденциальную информацию, необходимо убедиться, что эти действия не несут опасности.