9 мая барнаульцев ждут обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко, премьерный показ фильма "Победа в каждом из нас", вечерняя акция "Свет Победы" и другие мероприятия.

Празднование начнется в 10 часов утра с обращения губернатора Виктора Томенко к жителям Алтайского края. После, в 13 часов, все автомобилисты могут присоединиться к акции "Гудок Победы" и в течение минуты посигналить в честь памяти о героях.

Как ранее сообщал amic.ru, начало всероссийской акции "Минута молчания" начнется в 19 часов с оповещения сирены гражданской обороны. Во время нее в городе остановится общественный транспорт. После, в 19:05, стартует акция #ПоёмДвором, во время которой все желающие смогут петь военные песни со своих балконов и размещать записи в социальных сетях под тэгами #ПоёмДвором и #ПесниНашегоДвора.

Закончится празднование вечерней акцией "Свет Победы". Горожане в 21:50 по местному времени могут подойти к окнам со свечей или фонариком и таким образом почтить память погибших на полях сражений.