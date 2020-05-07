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Самый богатый депутат АКЗС заработал в 100 раз больше самого бедного. Они оба из ЕР

, ИА "Амител"
Всего в Алтайском Заксобрании насчитывается более 40 миллионеров
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС первыми из представителей региональной власти отчитались о доходах за 2019 год. Сведения доступны на сайте краевого Заксобрания. Amic.ru познакомился с декларациями 65 народных избранников. Как оказалось, по итогам прошлого года и самым богатым, и самым бедным депутатом стали представители "Единой России", что для АКЗС скорее исключение из правил. Обычно "титул" самого малообеспеченного примерял на себя кто-либо из оппозиционеров.

Депутатский мини-Forbes

Четвертый год подряд своеобразный шорт-лист самых обеспеченных народных избранников возглавляет Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). На этот раз он отчитался о 37,7 млн рублей. Годом ранее было 109,9 млн рублей. Таким образом единоросс стал беднее почти в три раза. Далее расположился Алексей Найден (ЕР) — 20,2 млн рублей. На третьем месте находится еще один единоросс Николай Бушков — 18 млн рублей

Кроме того, в Топ-10 по уровню доходов вошли: Алексей Кривенко (ЕР) — 14,05 млн рублей, Юрий Матвейко (ЕР) — 13,02 млн рублей, Анатолий Вытоптов (ЕР) — 12,573 млн рублей, Сергей Приб (руководитель фракции ЕР) — 11,6 млн рублей, Юрий Кайро (ЕР) — 10,9 млн рублей, Вадим Смагин (ЕР) — 8,22 млн рублей, Николай Данилин (ЕР) — 6,88 млн рублей.

Больше 5 млн рублей в прошлом году в своих декларациях указали еще два человека — Владимир Семенов (руководитель фракции ЛДПР) - 5,5 млн рублей и Владимир Устинов (председатель комитета по бюджету и налогам, ЕР) — 5,1 млн.

Поближе к народу или бедность не порок

Теперь перейдем к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 65 избранников доход менее 1 млн рублей показало 22 человека (в прошлом году — 21). Правда разрывы здесь довольно существенные. Например, самый малообеспеченный депутат АКЗС зарабатывает в среднем 32 тысячи рублей (чуть выше среднего дохода по краю), а более "зажиточный" из этого же списка — около 56 тысяч в месяц. Впрочем, говорить о том, что кто-то балансирует рядом с чертой бедности, не приходится.

Итак, десятка самых бедных народных избранников выглядит следующим образом: Сергей Лямин (ЕР) — 386 тысяч рублей, Павел Рего (ЛДПР) — 394 тысячи рублей, Андрей Секрета (ЛДПР) — 458 тысяч рублей, Вероника Лапина (КПРФ) — 604 тысячи рублей, Сергей Шабанов ("Единая Россия") — 617 тысяч рублей, Олег Кравченко (КПРФ) — 626 тысяч рублей, Всеволод Кондратьев (ЕР) — 650 тысяч рублей, Виталий Щербаков (ЕР) — 651 тысяча рублей, Оксана Абрамова (ЛДПР) — 653 тысячи рублей, Василий Железовский (СР) — 658 тысяч рублей.

Что скажет купечество?

Отдельно несколько слов о доходах руководства ЗакСа. Спикер Заксобрания Александр Романенко по итогам 2019 года задекларировал 4,489 млн рублей, потеряв более 2 млн рублей за год (было 6,6 млн). А вот зампредседателя АКЗС, а также по совместительству руководитель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов отчитался за 3,9 млн рублей. По сравнению с 2018-м изменения здесь минимальны.

Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов заработал 4,37 млн рублей, глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов – 3,09 млн рублей, руководитель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев – 4,4 млн рублей, председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев – 4,7 млн рублей, глава комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко – 4,1 млн рублей.

Что касается доходов руководителей постоянных депутатских объединений, то глав фракций ЕР (Приб) и ЛДПР (Семенов) мы уже назвали выше. Лидер справороссов Александр Молотов задекларировал 2,992 млн рублей или почти в три раза больше, чем в 2018 году, руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова показала куда более скромный результат - 807 тысяч рублей.

Пополнение не за горами

Отметим, что три кресла в Заксобрании пока пустуют, довыборы могут пройти в сентябре, в Единый день голосования. В 2019 году своих мандатов лишились Андрей Волков и Ирина Теплова (оба из-за вступивших в силу обвинительных приговоров суда), а также в добровольном порядке Валерий Гуминский. Все трое экс-депутатов представляли "Единую Россию".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.05.2020 19:00
- гость -

Всё как всегда в последние 20 лет, граждане беднеют - власть богатеет.
Кстати, сегодня ровно 20 лет, как бухой Ельцен благословил Путина, и тот в первый раз положил на Конституцию.
Дата, однако.

7.05.2020 19:03
гость

надо было написать еще РЕАЛЬНЫЕ доходы этих слуг народа!

7.05.2020 19:04
гость

надо помочь нищим депутатам... срочно дать им денег

7.05.2020 19:05
CALIBR

Не факт,что самым бедным впору хоть шапку по кругу пускать в помощь. Бывает что на жён записано поболее чем...

7.05.2020 19:19
- гость -

Жалко бедного депутата... Свои не принимают за ровню, а электорат всё равно считает богатым.

7.05.2020 19:38
- гость -

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Автор: Л. А. Филатов

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