Депутаты АКЗС первыми из представителей региональной власти отчитались о доходах за 2019 год. Сведения доступны на сайте краевого Заксобрания. Amic.ru познакомился с декларациями 65 народных избранников. Как оказалось, по итогам прошлого года и самым богатым, и самым бедным депутатом стали представители "Единой России", что для АКЗС скорее исключение из правил. Обычно "титул" самого малообеспеченного примерял на себя кто-либо из оппозиционеров.
Депутатский мини-Forbes
Четвертый год подряд своеобразный шорт-лист самых обеспеченных народных избранников возглавляет Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). На этот раз он отчитался о 37,7 млн рублей. Годом ранее было 109,9 млн рублей. Таким образом единоросс стал беднее почти в три раза. Далее расположился Алексей Найден (ЕР) — 20,2 млн рублей. На третьем месте находится еще один единоросс Николай Бушков — 18 млн рублей
Кроме того, в Топ-10 по уровню доходов вошли: Алексей Кривенко (ЕР) — 14,05 млн рублей, Юрий Матвейко (ЕР) — 13,02 млн рублей, Анатолий Вытоптов (ЕР) — 12,573 млн рублей, Сергей Приб (руководитель фракции ЕР) — 11,6 млн рублей, Юрий Кайро (ЕР) — 10,9 млн рублей, Вадим Смагин (ЕР) — 8,22 млн рублей, Николай Данилин (ЕР) — 6,88 млн рублей.
Больше 5 млн рублей в прошлом году в своих декларациях указали еще два человека — Владимир Семенов (руководитель фракции ЛДПР) - 5,5 млн рублей и Владимир Устинов (председатель комитета по бюджету и налогам, ЕР) — 5,1 млн.
Поближе к народу или бедность не порок
Теперь перейдем к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 65 избранников доход менее 1 млн рублей показало 22 человека (в прошлом году — 21). Правда разрывы здесь довольно существенные. Например, самый малообеспеченный депутат АКЗС зарабатывает в среднем 32 тысячи рублей (чуть выше среднего дохода по краю), а более "зажиточный" из этого же списка — около 56 тысяч в месяц. Впрочем, говорить о том, что кто-то балансирует рядом с чертой бедности, не приходится.
Итак, десятка самых бедных народных избранников выглядит следующим образом: Сергей Лямин (ЕР) — 386 тысяч рублей, Павел Рего (ЛДПР) — 394 тысячи рублей, Андрей Секрета (ЛДПР) — 458 тысяч рублей, Вероника Лапина (КПРФ) — 604 тысячи рублей, Сергей Шабанов ("Единая Россия") — 617 тысяч рублей, Олег Кравченко (КПРФ) — 626 тысяч рублей, Всеволод Кондратьев (ЕР) — 650 тысяч рублей, Виталий Щербаков (ЕР) — 651 тысяча рублей, Оксана Абрамова (ЛДПР) — 653 тысячи рублей, Василий Железовский (СР) — 658 тысяч рублей.
Что скажет купечество?
Отдельно несколько слов о доходах руководства ЗакСа. Спикер Заксобрания Александр Романенко по итогам 2019 года задекларировал 4,489 млн рублей, потеряв более 2 млн рублей за год (было 6,6 млн). А вот зампредседателя АКЗС, а также по совместительству руководитель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов отчитался за 3,9 млн рублей. По сравнению с 2018-м изменения здесь минимальны.
Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов заработал 4,37 млн рублей, глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов – 3,09 млн рублей, руководитель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев – 4,4 млн рублей, председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев – 4,7 млн рублей, глава комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко – 4,1 млн рублей.
Что касается доходов руководителей постоянных депутатских объединений, то глав фракций ЕР (Приб) и ЛДПР (Семенов) мы уже назвали выше. Лидер справороссов Александр Молотов задекларировал 2,992 млн рублей или почти в три раза больше, чем в 2018 году, руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова показала куда более скромный результат - 807 тысяч рублей.
Пополнение не за горами
Отметим, что три кресла в Заксобрании пока пустуют, довыборы могут пройти в сентябре, в Единый день голосования. В 2019 году своих мандатов лишились Андрей Волков и Ирина Теплова (оба из-за вступивших в силу обвинительных приговоров суда), а также в добровольном порядке Валерий Гуминский. Все трое экс-депутатов представляли "Единую Россию".
Комментарии
Всё как всегда в последние 20 лет, граждане беднеют - власть богатеет.
Кстати, сегодня ровно 20 лет, как бухой Ельцен благословил Путина, и тот в первый раз положил на Конституцию.
Дата, однако.
надо было написать еще РЕАЛЬНЫЕ доходы этих слуг народа!
надо помочь нищим депутатам... срочно дать им денег
Не факт,что самым бедным впору хоть шапку по кругу пускать в помощь. Бывает что на жён записано поболее чем...
Жалко бедного депутата... Свои не принимают за ровню, а электорат всё равно считает богатым.
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
…
Автор: Л. А. Филатов