Алтайский край оказался в верхней части рейтинга регионов Сибири по наименьшей доле людей с подтвержденным коронавирусом, которые умерли. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тройку лидеров, по данным на 7 мая, составили республики Алтай и Тыва, а также Алтайский край, причем первые два региона – с нулевым показателем. В последнем случае зафиксированы смерти трех человек. Это 0,5% от общего числа заразившихся людей.

Следом идут Томская область (0,62%), Красноярский край (1,29%) и Новосибирская область (1,37%). Наивысшая доля умерших в Иркутской (1,69%), Омской (1,92%) и Кемеровской (2,02%) областях, а также в Хакасии (2,27%).