Жителям Алтайского края на однокомнатную квартиру в Москве придется копить 18,5 года, откладывая всю свою зарплату. Об этом сообщает "Мир квартир" со ссылкой на собственное исследование.

За основу аналитики взяли данные Росстата по средней зарплате за 2019 год. Для жителей Алтайского края этот показатель составляет 27 тысяч рублей. Стоимость "стендовой однушки" в столице специалисты приравняли к 6 миллионам рублей.

В общероссийском рейтинге Алтайский край занял 82 место из 84, уступив только Дагестану и Ивановской области – там жителям придется копить на несколько месяцев больше.

Легче всего собрать необходимую сумму на жилье в столице оказалось жителям Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов – чуть менее пяти лет.

Ранее amic.ru писал о зарплатных пожеланиях жителей Барнаула. Для комфортной жизни большинству горожан хватит 58 тысяч рублей в месяц.