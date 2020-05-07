Власти Барнаула выделили свыше 7 млн рублей на дезинфекцию улиц

Мэрия Барнаула выделила более 7 млн рублей на обработку улиц от COVID-19, сообщает "Банкфакс".

Именно в такую сумму обошелся контракт МБУ "Автодорстрой" на уборку и санитарную обработку остановок общественного транспорта, дорог, пешеходных переходов и тротуаров. Соответствующие сведения размещены на портале Госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен провести уборку и санобработку 629 остановочных павильонов, 3888 куб. м объема подземных переходов и более 4 млн кв. м. проезжей части.

Как ранее сообщал amic.ru, первый этап обработки улиц начался 3 апреля. Тогда дезинфекции подвергли около 600 остановок и 600 километров дорог. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, подходить к обработанной территории нельзя в течение 15 минут. Второй этап дезинфекции стартовал в конце апреля.