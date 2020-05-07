Власти Барнаула выделили свыше 7 млн рублей на дезинфекцию улиц

Мэрия Барнаула выделила более 7 млн рублей на обработку улиц от COVID-19, сообщает "Банкфакс".
Именно в такую сумму обошелся контракт МБУ "Автодорстрой" на уборку и санитарную обработку остановок общественного транспорта, дорог, пешеходных переходов и тротуаров. Соответствующие сведения размещены на портале Госзакупок.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен провести уборку и санобработку 629 остановочных павильонов, 3888 куб. м объема подземных переходов и более 4 млн кв. м. проезжей части.
Как ранее сообщал amic.ru, первый этап обработки улиц начался 3 апреля. Тогда дезинфекции подвергли около 600 остановок и 600 километров дорог. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, подходить к обработанной территории нельзя в течение 15 минут. Второй этап дезинфекции стартовал в конце апреля.
Комментарии
А смысл?
Понятна обработка остановок, тротуров, входов в магазины, учреждения.
Но зачем поливают середину автомобильных дорог тонкой струйкой ?
очередное бессмысленный распил денег! 7 млн просто так выбросили..., точнее кому то в карман!
лучше бы купили маски на 7 млн и выдали людям бесплатно, когда это было нужно!!!
Про маски это все вопросы к тому, кто их в Италию и Китай отправлял
Чет как-то много 7 лямов на хлорку вы не находите?
Не вижу ничего плохого в том, что остановки обрабатывают
Откуда коронавирус на автомобильной дороге? Целыми днями ездит оранжевая машина, жжет бензин, слегка поливает середину автомобильной дороги.
Но зачем поливают середину автомобильных дорог тонкой струйкой ?
У тебя проблемы со струйкой?
надо было выделить еще 100 млн, а лучше еще больше..... на опрыскивание других дорог.... проселочных.... вдруг там тоже есть вирусы на дороге.....
Столичные улицы моют три раза в день с применением специальных дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
По его словам, сотрудники ГБУ очищают не только проезжую часть и тротуары, но и фасады зданий и дорожные знаки.
7.05.2020 18:36
Ржу
Но зачем поливают середину автомобильных дорог тонкой струйкой ?
У тебя проблемы со струйкой?
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Проблема со струйкой, к сожалению, у МБУ "Автодорстрой"
Я представляю сколько г..на выливалось бы, если бы улицы не обрабатывали...
А кто-нибудь подскажет, как заставить свою УК обрабатывать подъезд? Мы не можем заставить
Надо проводить дезинфекцию подъездов. УК не справляются или не хотят. Власти не контролируют процесс.
Да, нет. Очевидно, что струйка маловато у тебя)))))может кое что другое тоже маловато))))
Ук не хотят просто, и никто их в принципе заставить не в силах. Они сами себе хозяева, тем более, что у половины ук владельцы депутаты
по логике наших властей - на дороге прям куча вирусов.... а в подъездах, магазинах, аптеках, Леруа и т.д. совсем мало вирусов.... почему нельзя включить мозги и подумать, где нужно и важно делать обработку, а где это просто выкинуть деньги или просто распилить деньги..... чиновник который это согласовал - расписался в своей глупости и не компетентности!
Я не очень люблю чиновников. Но объективно - они как раз и выполняют свою работу. Из бюджета выделяются деньги на обработку городка. А магазины, аптеки, Леруа - это частная собственность. И они то как раз не торопятся выделять деньги на обработку.
Если бы улицы не обрабатывали засрались бы уже давно в вирусе и куча комментариев была бы о том, почему наши улицы не обрабатывают
лучше бы обрабатывали общественный транспорт и другие месте где много людей и где много шансов для вирусов! ну нет.... лучше пускать пыль в глаза бурной деятельности и списать 7 млн кому то в карман! это как асфальт класть в снег...или когда трактор проезжает и перегоняет пыль с одного места в другое....
даже если появился 1 микроб вируса на дороге, то какая вероятность что он попадет людям? 0,01%..... а если в подъезде или автобусе.... то шансы в 1000 больше!
Жители Барнаула не боятся вируса. Предлагаю ничего не обрабатывать! Посмотрим, что будет.
несусветная глупость
по логике чиновников - люди ходят по улице и облизывают асфальт.... постоянно трогают руками асфальт и облизывают руки.....
Транспорт обрабатывают. Трамваи точно. Соседка работает кондуктором и рассказывает, как их за чистоту сейчас дрюкают.
люди ходят по улице и облизывают асфальт.... постоянно трогают руками асфальт и облизывают руки.....
Не нужно облизывать асфальт. Достаточно по нему ходить, прийти домой и принести с собой вирус.
облизывают асфальт....
Оближи кнопку лифта, если так мечтаешь что то облизать
Лерую работает, там куча народу. Интересно, магазин после закрытия обрабатывают?
7.05.2020 18:42
Про струйку м
Да, нет. Очевидно, что струйка маловато у тебя)))))может кое что другое тоже маловато))))
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Если ты про грудь, не переживай. 4 размер.
Ой, 4 размер у Пруссаковой)))))
остановки, автотранспорт, поручни дверей в магазинах и аптеках, я понимаю.
но дороги, Карл, дороги это же чушь собачья
Заставь Ракшина обрабатывать свои магазины. Там говорят увольнения уже идут. Один кассир на все кассы и километровые очереди в кассы.
да много раз писали, в т.ч. наши ученые, что инфекция воздушно-капельная и на поверхностях не живет, нигде улицы не обрабатывают, только в нашей стране,этой дряни скопилось много, надо куда то ее девать
зачем дороги поливать или это забота о тех, кто облизывает колеса
Про "Марии" - правда! Одна касса работает, очередь 15-20чел. Продавцы в рваных, грязных перчатках только распростианяют вирус-берут и деньги, и продукты, и раскладывают товар.
Громче всех кричит держи пидора сам такой.