Больницы Алтайского края обеспечены лекарствами для лечения 2200 человек, зараженных коронавирусом, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59". Данные актуальны на 7 мая.

При этом запланированы дополнительные поставки медикаментов. Одна из них будет в середине месяца.

Текущего количества защитных костюмов для медицинских работников должно хватить еще почти на месяц.

Так, сейчас в распоряжении алтайских медучреждений имеется свыше 20,5 тысячи костюмов индивидуальной защиты. Их расход в сутки в среднем составляет 700 штук.

Кроме того, заключены контракты на поставку еще 50 тысяч костюмов, уточняют в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.