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Дорого-богато. Кто из жен алтайских депутатов заработал больше всех в 2019 году

, ИА "Амител"
Миллионерш не так много, как парламентариев-мужчин, но они есть
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Самой преуспевающей женой депутата Алтайского Заксобрания по итогам 2019 года стала супруга Владимира Попова, Марина. Ее доходу, который составил более 11 млн рублей, могли бы позавидовать многие мужчины-парламентарии. Amic.ru внимательно изучил декларации вторых половинок народных избранников. У некоторых депутатов семейную копилку умудрились пополнить даже несовершеннолетние дети. Подробнее – в нашем обзоре.

Жены-миллионерши

Начнем с семейных депутатов. Здесь есть свои лидеры и аутсайдеры по величине дохода у второй половинки. Вне конкуренции на этот раз оказалась жена депутата от КПРФ Владимира Попова, который периодически становится героем светской хроники. Бывший глава Павловского района умеет удивлять корпоративами с участием Ивана Урганта и C.C. Catch. И это при официальном доходе чуть более 900 тысяч рублей. Кстати, в начале года неподдельный интерес к недвижимости Попова проявляла прокуратура.

Среди других обеспеченных жен депутатов назовем супругу Николая Бушкова (5,8 млн рублей), Андрея Осипова (4,9 млн рублей), Юрия Матвейко (2,75 млн рублей), председателя Заксобрания Александра Романенко (1,75 млн рублей). Всего же в список миллионерш входит еще пять человек.

Это прокурор, жена Владислава Вакаева, ее доход за 2019 год составил 1,489 млн рублей. Кроме того, семизначное число в декларации стоит напротив фамилий жен Сергея Сивца (1,42 млн рублей), Сергея Шабанова (1,332 млн), Николая Якушева (1,1 млн рублей) и Сергея Лямина (1 млн рублей). Особняком стоит муж Ирины Шудры: он показал в прошлом году 1,04 млн рублей и стал единственным в списке миллионеров-мужчин, не являющихся депутатом АКЗС.

Пустая графа

Не менее интересны те, кто раскрыл нулевой доход за прошлый год. Таких среди вторых половинок депутатов набралось трое. Это жены Михаила Никишанина, Андрея Секреты и Александра Траутвейна. А вот мужчин с нулевым достатком в депутатских семьях (где избранником является представительница слабого пола) нет.

Есть, правда, другие домочадцы, пополняющие семейный бюджет. Поскольку в декларациях указываются несовершеннолетние дети, речь идет именно о них. Так, дочь Бушкова задекларировала за прошлый год 16,7 тысячи рублей, а дочь Всеволода Кондратьева – 63,8 тысячи рублей.

Без обременений

Всего в АКЗС, напомним, сейчас 65 депутатов. Однако далеко не все из них состоят в официальном браке. Так, у 15 избранников, судя по декларациям, на конец прошлого года не было законных супругов (жен). В их числе – Александр Балушкин, Евгения Боровикова, Иван Диркс, Василий Железовский, Ирина Журавлева, Всеволод Кондратьев, Вероника Лапина, Мария Прусакова, Игорь Пляко, Дмитрий Степурко, Людмила Суслова, Борис Трофимов, Владимир Устинов, Наталья Цепенко и Виталий Щербаков. Сразу трое из данного списка входят в число наименее обеспеченных депутатов всего созыва (Железовский, Лапина, Щербаков). Годовой доход каждого из них превышает 600 тысяч рублей, что на фоне большей части коллег по Парламентскому центру выглядит весьма скромно.

Семейный подряд

Теперь попробуем определить самые обеспеченные семейные пары в Алтайском Заксобрании. Топ-10 выглядит следующим образом.

  • Агановы – 38 млн рублей (37,7 млн + 228 тысяч);
  • Бушковы – 23,8 млн рублей (18 млн + 5,8 млн);
  • Найдены – 20,6 млн рублей (20,2 млн + 459 тысяч);
  • Матвейко – 15,8 млн рублей (13,02 млн + 2,75 млн);
  • Кривенко – 14,1 млн рублей (14,05 млн + 72,8 тысяч);
  • Вытоптовы – 13 млн рублей (12,573 млн + 497 тысяч);
  • Приб – 12,2 млн рублей (11,6 млн + 565 тысяч);
  • Поповы – 12 млн рублей (937 тысяч + 11,1 млн);
  • Кайро – 11 млн рублей (10,9 млн + 113 тысяч);
  • Осиповы – 9,3 млн рублей (4,37 млн + 4,9 млн).

Исключение из правил

В свою очередь, самыми бедными депутатскими семьями по итогам 2019 года стали следующие пары.

  • Секрета – 458 тысяч рублей (458 тысяч + 0);
  • Рего – 651 тысяча рублей (394 тысячи + 257 тысяч);
  • Дубинины – 733,5 тысячи рублей (677 тысяч + 56,5 тысячи);
  • Никишанины – 824 тысячи рублей (824 тысяч + 0);
  • Траутвейны – 831 тысяча рублей (831 тысяча + 0);
  • Кравченко – 942 тысячи рублей (626 тысяч + 316 тысяч).

Все остальные семейные пары имеют совокупный доход, превышающий 1 млн рублей.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

8.05.2020 08:00
- гость -

Баба тоже человек

8.05.2020 08:08
- гость -

У Романенко все скромненько, чувствуется опыт работы. Учитесь Поповы, это вам не народ дразнить "звездами". Вот так должен работать настоящий депутат, без шума и пыли.

8.05.2020 08:14
- гость -

"трудяги" блин.........

8.05.2020 08:27
- гость -

8.05.2020 08:08
- гость -
У Романенко все скромненько...

Хохол

8.05.2020 08:40
- гость -

да кто верит в эти декларации, бред

8.05.2020 09:37
- гость -

На фоне зарплат обычных людей весьма "СКРОМНО" зарабатывают наши избранники!?

8.05.2020 09:47
- гость -

Деньги любят тишину

8.05.2020 10:12
CALIBR

Дай бог здоровья народным избранникам - ровно на столько лет , сколько они будут вести нас в светлое будущее равенства и братства.
Главное - не плутать ближайшие 40 лет как Моисей со своей паствой по пустыне.

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